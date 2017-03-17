Бывший депутат, вышедший из фракции ДПМ, арестован «за шпионаж»
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Прокуратура по особо важным делам задержала бывшего депутата Юрия Болбочану по обвинению в шпионаже и измене Родине.
Об аресте сообщило издание newsmaker, уточнив, что арест, как и обыски, прошли еще 17 марта.
Известно также, что постановление о проведении обысков датировано еще 25 февраля, а уголовное преследование было начато еще летом прошлого года в соответствие со ст. 337 «Измена Родине» и ст. 338 «Шпионаж» УК Молдовы.
Юрия Болбочану, который после ухода из парламента в декабре 2014 года, нигде в госструктурах больше не работал, подозревают в связях с людьми, заинтересованными в получении информации государственной важности, в том числе с целью «дестабилизации социально-политической ситуации в стране».
Как указывает newsmaker, из постановления ясно, что речь идет о связи Болбочану с помощником военного атташе посольства России в Молдове Александром Грудиным.
В постановлении также отмечается, что во время своих встреч Грудин и Болбочану предпринимали «строгие меры по конспирации». «Принимая во внимание события на Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в стране», — отмечается в документе прокуратуры.
Юрий Болбочану покинул ряды Демократической партии и её парламентскую фракцию в марте 2014 года, объяснив своё решение тем, что разочаровался в политике. Спустя год, в конце марта 2015 года, на экс-депутата напали в подъезде собственного дома в столичном секторе Буюканы и жестоко избили. При этом речь не идёт об ограблении, поскольку злоумышленники даже не пытались отобрать у потерпевшего ничего ценного.
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