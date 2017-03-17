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«Наша партия» потребовала законодательного запрета разведки и добычи сланцевого газа в Молдове

Опубликовано : 19 март 2017 г. 23:14 | Просмотров: 263 | Категория: Власть

Разведка  добыча сланцевых углеводородов должны быть запрещены в Молдове, поскольку используемые для этого методы приведут к экологической катастрофе, ущербу плодородным почвам, но и росту тяжелых заболеваний среди населения.

Об этом было заявлено на прошедшем в субботу в Кишиневе возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии», которая заявила решительный протест против планов добычи сланцевого газа в Молдове.

В этой связи, «Наша партия» подготовила законопроект по запрету разведки и добычи сланцевых углеводородов в Молдове. Как было объявлено, возглавляемая Ренато Усатым партия разработала соответствующий законопроект, который будет направлен президенту Игорю Додону, с целью его скорейшего внесения в парламент.

«В случае его отклонения парламентским большинством, «Наша партия» оставляет за собой право инициировать законодательный референдум по утверждению Закона о запрете разведки и добычи сланцевых углеводородов в Молдове. Мы также инициируем и поддержим акции протеста и гражданского неповиновения в местах предполагаемой разведки и добычи сланцевого газа», - говорится в Резолюции проведенного в субботу съезда «Нашей партии».

Известно, что пр разведке и добыче сланцевых углеводородов используется метод гидроразрыва коры, с закачкой больших объемов воды, песка, а а также смеси из более 500 химических веществ, особо вредных для здоровья и заражающих подземные воды.

Ранее уже сообщалось, что власти Молдовы отдали в концессию на 50 лет американской компании "Frontera Resources International LLC" более трети территории Молдовы  для разведки, добычи и освоения углеводородных ресурсов в Молдове.

Соглашение было подписано в тайне от общества, а в СМИ появились предположения, что скрытыми планами является добыча сланцевого газа в Молдове.

Примечательно, что председатель американской компании "Frontera Resources International LLC" Стив Никандрос является одним из учредителей американской организации Atlantic Council, организовавшей весной 2016 года визит олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка в Вашингтон, где Никандрос встречался с Плахотнюком. В ходе того же визита, Плахотнюку была организована встреча и с тогдашним Ассистентом Госсекретаря Викторией Нуланд.



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