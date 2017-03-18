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Додон ограничится наблюдением за уголовным преследованием мэра Бессарабки

Опубликовано : 20 март 2017 г. 12:26 | Просмотров: 1024 | Категория: Власть

Игорь Додон, ставший президентом в декабре 2016 года при поддержке решивших исход голосования избирателей «Нашей партии», ограничился «крайней озабоченностью» в связи с арестом мэра Бессарабки Валентина Чимпоеш, представляющего партию Ренато Усатого.

Свою позицию в связи с возмутившим общественность преследовании мэра от оппозиционной партии Игорь Додон высказал в социальных сетях. Президент выразил «крайнюю озабоченность задержанием примара города Басарабяска Валентина Чимпоеша». «Факты, на основании которых было выдвинуто обвинение в адрес Чимпоеша, требуют тщательной проверки. Обоснованность его задержания и меры пресечения вызывают много вопросов», - написал Додон.

По мнению Додона, «недопустимо, чтобы уголовные дела в отношении глав местных администраций стали актами политической расправы над неугодными режиму лидерами».

В этой связи занимающий должность главы государства пообещал «тщательно следить за делом в отношении Валентина Чимпоеша».

Ранее уже сообщалось, что решение о задержании местного избранника было вынесено утром в пятницу прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». Примару Бессарабки вменяют в вину игнорирование «нотификации» полиции о предполагаемых домогательствах отца несовершеннолетней дочери. По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье. На этом основании прокурор Бакалым и принял решение о предварительном заключении на 72 часа примара города Бессарабка.

В здании примарии города Бессарабка собрались около ста человек, возмущенных репрессивными действиями властей в отношении примара Бессарабки, пользующегося уважением со стороны жителей города.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.



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