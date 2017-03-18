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Аналитика Сети: Одномандатный Дука

Опубликовано : 20 март 2017 г. 17:10 | Просмотров: 811 | Категория: Аналитика сети

17 марта, в Академии Наук Молдовы состоялся «Круглый стол» на тему «Избирательная система Республики Молдова: предпосылки реформы». Помимо ученых, сотрудников Академии, в ней принимали участие эксперты, политологи, политики. В том числе председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.

Из всех выступлений, которые прозвучали на круглом столе, ни одно не могло быть зачислено в поддержку изменений избирательной системы, которую проталкивает правящая Демократическая партия и ее лидер Влад Плахотнюк. Скорее наоборот: докладчики приводили многочисленные убедительные аргументы против введения одномандатной избирательной системы. Некоторые выступления были аналитичны и экспертны: в них объективно взвешивались плюсы и минусы продвигаемой демократами реформы, но выводов об однозначном одобрении этой реформы в них так и не прозвучало.

Каково же было удивление участников «Круглого стола», когда вечерние новости на каналах, контролируемых Демократической партией, вдруг сообщили, что ученые Академии Наук, как один, горячо поддержали введение одномандатной избирательной системы. Источником этой «научной сенсации» ожидаемо выступил президент Академии Наук Георге Дука. Георге Дука известен не только как скандальный фигурант отчетов Счетной палаты, но и как человек, готовый ради сохранения должности поддержать любую, самую идиотскую или бесчеловечную инициативу любых властей. А причины, по которой он так держится за эту должность, убедительно изложены в упоминавшихся отчетах Счетной палаты.

Пытаясь убедить граждан Молдовы в том, что все многочисленные проблемы, с которыми они сталкиваются, уходят корнями в несовершенство избирательной системы, демократы и их добровольные помощники, не гнушаются ничем. В том числе прямым подлогом, фальсификацией, ложью. К огромному сожелению, в числе людей, готовых соучаствовать в их мошеннических схемах, попадаются и ученые.

Еще с советских времен мы привыкли к тому, что звание ученого подразумевает не только интеллектуальный потенциал личности, но еще и высокие моральные качества. По этой привычке мы продолжаем подозревать в ученом, тем более в академике, как минимум, наличие элементарной человеческой совести. И – в случае с Георге Дукой – всякий раз бываем глубоко разочарованы. Впрочем, можно ли отнести этого чиновника от науки к ученым? Просвещённый мир давно не имел возможности рукоплескать его выдающимся научным открытиям, или хотя бы прочесть его новую работу. Зато, все мы имеем возможность ознакомиться с отчетами Счетной палаты, которые свидетельствуют о нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных на развитие науки, о финансовых махинациях, наконец, о колоссальных доходах Георге Дуки и его семьи.

Если вернуться к «одобренной» Дукой от имени всех ученых Академии наук одномандатной избирательной системе, то вот какой напрашивается вывод. Если власть, пропагандируя реформу избирательной системы, идет на прямой обман и прибегает в своих манипуляциях к услугам таких сомнительных личностей как Георге Дука, с этой реформой явно что-то не то.

Александр Бойко



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