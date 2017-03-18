В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком ...

Обеспокоенность журналистов российской «Новой газеты» о недостаточной помощи Молдове со стороны российских спецслужб в расследовании отмывания 22 миллиардов долларов через молдавские банки разделяется и в Кишиневе.

В этой связи высказался главный редактор агентства OMEGA Александр Петков, комментируя появившееся утверждение журналистов-расследователей «Новой газеты» о «противодействии и нежелании сотрудничать со стороны российских правоохранительных органов» по делу о транснациональной «мега-прачечной».

«Я тоже согласен с авторами материала в том, что Россия не особо помогает Молдове в этом расследовании. Поэтому, предлагаю Российской Федерации прибрать к себе своего гражданина Плахотнюка В.Г., 1965/66 г.р., прямо замешанного в организации этой "мойки", и делать с ним на его второй законной родине все, на что способна суверенная российская юстиция», - написал Петков в соцсетях, указав двойной год рождения, поскольку в Молдове известно о нескольких разных идентичностях олигарха.

По мнению Петкова, в Молдове никто даже возмущаться не будет, «а Россия вернет себе доверие абсолютного большинства жителей Молдовы». «Ей (России – Ред.) простят даже схемы по многолетнему финансированию Плахотнюка через "Молдовагаз" или ”Prime”. Можно даже сказать, что это уникальный шанс России», - заключил главред агентства OMEGA.

В последнее время дело об отмывании 22 млрд долларов российского происхождения через молдавскую банковскую и судебную системы с 2012 по 2014 год в Молдове пытаются закрепить исключительно за конкурентом Плахотнюка – Вячеславом Платоном. В то же время, известно, что в период реализации преступной схемы руководство Нацбанка, Генпрокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией, а также судебную систему контролировал и продолжает контролировать лично Плахотнюк. Очевидно, что без ведома всех указанных структур не представлялось возможной проводка такой внушительной суммы.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что контролирующий молдавскую власть олигарх, лидер Демпартии Владимир Плахотнюк является гражданином России с 2004 года, когда он получил паспорт РФ в качестве жителя Приднестровья по фальшивым документам.

Примечательно, что несмотря на постоянное генерирование со стороны принадлежащей Плахотнюку правящей Демпратии темы «российской угрозы», государственные медийные и финансово-промышленные структуры Российской Федерации являются основным источником финансирования структур Владимира Плахотнюка. В частности, Плахотнюк является владельцем телеканала Prime, ретранслирующим самый популярный в Молдове российский телеканал «Первый». Ретрансляция этого российского телеканала на протяжении почти десяти лет остается основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.

Кроме того, Плахотнюк контролирует филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз». Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой Владимиром Плахотнюком Демпартии.