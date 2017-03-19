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Конгресс местных властей требует освобождения мэра Бессарабки и наказания прокуроров и судей

Опубликовано : 21 март 2017 г. 16:30 | Просмотров: 3432 | Категория: Власть

Центральные власти Молдовы обвинены в грубом нарушении международных обязательств при беспрецедентном и непропорциональном наказании мэра города Бессарабка Валентина Чимпоеш.

Об этом говорится в распространенном в связи с арестом мэра города Бессарабка Заявлении Конгресса местных властей Молдовы (CALM), который представляет более 800 примарий из всей Молдовы.

«Нарушение принципа презумпции невиновности, массивное и демонстративное использование спецподразделений полиции, задержание, а также арест мэра-семьянина, который не представляет угрозы обществу, не имеет уголовного прошлого, являются неоправданными мерами и должны квалифицироваться, как злоупотребление и превышение власти», - квалифицировал действия правоохранительных органов Конгресс местных властей.

CALM считает что «действия судебных органов по аресту мэра Бессарабки являются следствием чрезмерного административного контроля над органами местной власти со стороны государства и систематического пренебрежения принципов местной автономии». В этой связи, представительный орган местных властей указывает на нарушение положений международных Рекомендации № 322/2012 Совета Европы в области местной автономии.

«В случае продолжения прессинга со стороны контрольных и судебных органов государства, а также унижения мэров и других представителей местных властей, оставляем за собой право на организацию мирных протестов», - говорится в Заявлении.

В своем Заявлении, Конгресс местных властей Молдовы также выдвинул ряд требований, главное из которых требование освобождения из-под ареста мэра города Бессарабка Валентина Чимпоеш; обеспечение подобающего отношения к ответственному лицу, избранному прямым голосованием; обеспечение вех его процессуальных прав и объективного и транспарентного  расследования данного дела.

CALM потребовал также «прекращения любого давления на примаров и других избранных лиц по политическим мотивам и использования для этого ресурсов государства.

«Требуем от Генерального прокурора, Высшего совета магистратуры, и Высшего совета прокуроров расследования этого случая и оценки действий судей / прокуроров, принимающих подобные решения, которые будоражат все общество и наносят огромный ущерб имиджу не только соответствующих органов, но и Республике Молдова, в целом», - говорится в Заявлении.

Кроме того, Конгресс местных властей потребовал «от Совета Европы, Европейского союза, США, других партнеров по развитию Республики Молдова как можно внимательнее мониторизировать дело мэра города Бессарабка и другие подобные случаи, а также процесс децентрализации и укрепления местной автономии в Республике Молдова».

В заключении, CALM обратился к сотрудникам правоохранительных органов, с призывом в наивысшей степени исполнять свой долг и «чтобы понимали, что все однажды возвращается».

Ранее уже сообщалось, что решение о задержании местного избранника было вынесено утром 17 марта прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». Примару Бессарабки вменяют в вину игнорирование «нотификации» полиции о предполагаемых домогательствах отца несовершеннолетней дочери. По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье. На этом основании прокурор Бакалым и принял решение о предварительном заключении на 72 часа примара города Бессарабка.

В здании примарии города Бессарабка собрались около ста человек, возмущенных репрессивными действиями властей в отношении примара Бессарабки, пользующегося уважением со стороны жителей города.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.



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