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Арест Болбочану связан с боязнью Плахотнюка о разглашении его тайных слабостей - Петренко

Опубликовано : 21 март 2017 г. 17:07 | Просмотров: 3372 | Категория: Власть

Экс-депутату демократу Юрие Болбочану были известны некоторые детали о слабостях олигарха Владимира Плахотнюка, этим и обусловлено уголовное дело против бывшего демократа. Об этом заявил экс-депутат Григорий Петренко.

“Я уже давно убеждён, что молдавский СИБ – это сборище дармоедов, бездарей и двоечников. Ещё есть коррупционеры, стукачи и несостоявшиеся по объективным причинам «штирлицы». А когда они работают вместе с валютными прокурорами, такими же, кстати, двоечниками, то в результате получаются уникальные перлы”,- заявил Петренко.

Так, экс-депутат сослался на обвинение, согласно которому, “бывший депутат передал офицерам конкретные данные о стратегиях и тактиках некоторых национальных законодательных реформ, собранных у политических решающих факторов. Данные о высокопоставленных лицах, продвигающих политические реформы и их слабостях. Детальную информацию о намерениях и законодательных планах парламентских групп, основанную на данных, полученных изнутри групп. Информация, которая может быть использована против интересов Молдовы”.

“Если по существу, то оказывается у нас в Молдове есть какие-то секретные «стратегии и тактики законодательных национальных реформ важного значения». Оказывается, они вообще у нас есть! Судя по всему, само существование этих «стратегий и тактик законодательных реформ» в Молдове и являлось той тайной, которую выдал Болбочану иностранным спецслужбам”,- добавил Петренко.

“Более того, экс-депутат Болбочану передал иностранным агентам «детальную информацию о намерениях и законодательных планах парламентских групп, основанную на данных, собранных внутри политических партий». Какой ужас!!! X-Files отдыхают! Как можно систематизировать, проанализировать и передать то, чего не существует в природе! Но нет. Болбочану пошёл дальше. Он передал информацию о «слабостях высокопоставленных лиц, которые продвигают политические реформы»”, - добавил экс-депутат.

“И это, наверное, самая интересная деталь в этом шпионском скандале. Догадайтесь с одного раза, о ком идёт речь. Мы все знаем этого «промоутера». Оказывается у Плахиша есть тайные слабости, о которых знал Болбочану и которые он безжалостно слил разведчикам. Мне кажется, что не только Болбочану знает эти слабости. Это - паранойя, мания преследования, помешательство на мистике, синдром сутенёра, коксозависимость, нарциссизм и, в конечном итоге, комплекс личной неполноценности”, - заключил экс-депутат.

Бывший депутат ДПМ Юрие Болбочану был задержан 17 марта с. г. после обысков в его доме в рамках уголовного дела, инициированного летом 2016 г. «за измену Родины» и «шпионаж».

По словам прокуроров, экс-депутат был завербован иностранным спецслужбами и был пойман с поличным во время передачи шпиону информации секретного характера.

Болбочану арестован на 30 суток, ему грозит, по словам прокуроров, от 12 до 20 лет тюрьмы «за измену Родины».

Напомним, что депутат Юрие Болбочану покинул фракцию и даже Демократическую партию в марте 2014 года, объяснив свое решение тем, что разочаровался в политике.

Источник: moldnews.md

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