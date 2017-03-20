Дьяков: Прокуроры, сфабриковавшие дело против мэра Бессарабки, должны быть показательно наказаны ...

Мэр города Бессарабка Валентин Чимпоеш был арестован незаконно, а все виновные в сфабрикованном против него деле должны быть наказаны в показательном порядке.

Об этом заявил бывший прокурор Кишинева Иван Дьяков, комментируя Заявление Конгресса местных властей Молдовы, осудившего репрессии, организованные правоохранительными органами в отношении мэра Бессарабки.

«С высоты 35 лет безупречной деятельности в следственных органах прокуратуры, со всей ответственностью заявляю, что г-н примар Чимпоеш был арестован и обвинен незаконно и с превышением полномочий», - написал бывший прокурор Кишинева в соцсетях.

Дьяков призвал местных избранников «использовать все демократические средства и методы для немедленного освобождения г-на Чимпоеш, прекращения его уголовного преследования и показательного наказания всех тех, кто виновен в сфабрикованном обвинении в отношении избранного лица».

«Сейчас или никогда! Завтра, вместо Чимпоеша может оказаться любой!», - заключил бывший прокурор Кишинева Иван Дьков.

Во вторник, Конгресс местных властей Молдовы обвинили центральные власти в грубом нарушении международных обязательств при беспрецедентном и непропорциональном наказании мэра города Бессарабка Валентина Чимпоеш. Организация, объединяющая почти всех примаров Молдовы, потребовала немедленного освобождения мэра Бессарабки Валентина Чимпоеш.

Кроме того, Конгресс местных властей потребовал «от Совета Европы, Европейского союза, США, других партнеров по развитию Республики Молдова как можно внимательнее мониторизировать дело мэра города Бессарабка и другие подобные случаи, а также процесс децентрализации и укрепления местной автономии в Республике Молдова».

Ранее уже сообщалось, что решение о задержании местного избранника было вынесено утром 17 марта прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». Примару Бессарабки вменяют в вину игнорирование «нотификации» полиции о предполагаемых домогательствах отца несовершеннолетней дочери. По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье. На этом основании прокурор Бакалым и принял решение о предварительном заключении на 72 часа примара города Бессарабка.

В здании примарии города Бессарабка собрались около ста человек, возмущенных репрессивными действиями властей в отношении примара Бессарабки, пользующегося уважением со стороны жителей города.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.