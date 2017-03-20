Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО) ...

Депутат, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Бэтрынча ведет переговоры с лидерами территориальных организаций «Нашей партии» с целью их подкупа и дальнейшего перехода в Партию социалистов.

Об этом сообщил в социальных сетях председатель Чимишлийской территориальной организации «Нашей партии» Дмитрий Унтилэ, предоставив аудиозапись в качестве свидетельства действий представителя руководства Партии социалистов.

Как заявил Унтилэ, настойчивые предложения о переходе в Партию социалистов поступали к нему от представителя ПСРМ в Чимишлийском районе Олега Тетеря, который 21 марта организовал встречу с депутатом Владом Батрынча. Унтилэ отметил, что для него было неожиданным увидеть такие действия «от наших партнеров, которых мы поддержали на президентских выборах, которые обещали нам свою поддержку и партнерство».

На аудиозаписи слышно, как Батрынча пообещал «поддержку и не только для спорта», «возможность роста», «и выдвижение на должность примара». «В перспективе, если покажете результат, у Вас есть возможность вырасти до председателя организации Партии социалистов», - пообещал Батрынча, уточнив, что у нынешнего лидера Чимишлийской организации ПСРМ Олега Тетеря нет политических амбиций, поскольку «у него свои выходы на господина президента».

Кроме того, исполнительный секретарь ПСРМ отметил, социалистов интересует вся команда «Нашей партии» в районе, а не «одиночки, перелетающие из одной партии в другую».

«Мы не предлагаем Вам заявить, что Ренато плохой, а социалисты хорошие. Если мы это и делаем, то делаем красиво, тихо, спокойно и очень конкретно. Садимся, планируем наши действия на ближайшие два года, какие у Вас есть действия, какие планы», - заверил представителя «Нашей партии» исполнительный секретарь Партии социалистов, добавив, что для ПСРМ «важно, чтобы Вы не торговали принципами и борьбой».

Батрынча заявил, что «аргументом» при выходе из «Нашей партии» руководителя ее территориальной организации является «необходимость развития команды».

Посредником в переговорах Влада Батрынчи с лидером территориальной организации «Нашей партии» был лидер Чимишлийской организации ПСРМ Олег Тетеря. Известно, что Тетеря является одним из приближенных Игоря Додона.

Ранее лидер Партии социалистов, действующий президент Игорь Додон заявлял о необходимости сохранения партнерских отношений с партией Ренато Усатого.

До сих пор действия по подкупу активистов "Нашей партии" предпринимались только возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартией.

Партия социалистов пока никак не отреагировала на действия своего лидера по разрушению партии Ренато Усатого.