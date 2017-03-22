Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко» ...

Об этом сообщил в соцсетях Игорь Додон, торжественно объявив, что «подписал указы о назначении на должность 10 судей из 15-ти предложенных».

Среди озвученных Додоном судей есть и Наталья Клевады, которая президентским указом была назначена до выхода на пенсию.

«Я обратил внимание судей на необходимость исполнения своих служебных обязанностей с максимальной ответственностью, чтобы они были беспристрастными, открытыми и скромными, во имя обеспечения прав и гражданских свобод», - написал в этой связи Додон.

В свою очередь, политзаключенный Григорий Петренко расценил этот жест Додона, как очередное доказательство того, что «глава государства лишь резиновый пупс в руках олигарха Владимира Плахотнюка».

В частности, ЛКевады была той судьей, которая запретила Петренко выехать с ребенком на необходимое ежегодное лечение, несмотря на то, что было предоставлено соответствующее медицинское заключение.

Петренко отметил, что Додон произвел уже второе повышение замешанных в политических делах судей, после того, как месяцем раньше были повышены Людмила Урсу и Александр Гафтон.

«Мы тогда выразили наш протест и выступили с открытым обращением к Додону отменить указ. В ответ Додон не просто не отменил свой указ, а назначил судьей (вплоть до пенсионного возраста) Наталью Клевадый, которая в течение более 6 месяцев была председателем судейской коллегии по нашему делу», - заявил Петренко.

Как сообщил Петренко, «именно Наталья Клевадый письменно отказала мне в сопровождении ребенка, несмотря на предписания врачей, для необходимого медицинского обследования за рубежом!».

«Именно Наталья Клевадый неоднократно выдворяла нас силой с помощью полиции из зала заседаний суда! Именно Наталья Клевадый не обратила внимание на то, что наш товарищ Андрей Друзь потерял сознание, когда полиция уронила его головой об пол прямо в зале суда, и продолжила заседание! Список можно продолжить», - добавил экс-депутат.

«Додон опять отобрал самых верноподданных судей преступного режима! Я не верю в совпадения, особенно когда последовательно продвигают судей, замешанных в политических преследованиях, известных не только в Молдове, но и за ее пределами. Сегодня Додон еще раз доказал, что он всего лишь резиновый пупс в руках «промоутера политических реформ», Плахиша. Додон, прекращай продвигать судей Плахотнюка! Наберись смелости, отмени указ!», - заключил Петренко.

Ранее, 15 марта, президент Игорь Додон одним указом получили назначение 33 судьи, представленных на утверждение председателем Высшим советом магистратуры Виктором Мику. Это было самое большое «пакетное» назначение судей Игорем Додоном за неполные 100 дней своего президентства. Известно, что судебная система контролируется олигархом Владимиром Плахотнюком.