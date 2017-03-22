Режим продолжает попирать закон, оставив под арестом мэра города Бессарабка ...

Судьи Апелляционной палаты Кишинева оставили в силе решение об аресте мэра города Бессарабка Валентина Чимпоеш по заказному политическом у делу.

Приговор вынесли неоднократно обвиненные в заказных политический делах судьи Йову Георгий, Морозан Геннадий и Елена Кобзак.

Как заявили адвокаты мэра Бессарабки, прокурор Бакалым не предъявил никаких обвинений, которые могли бы стать поводом для заключения Валентина Чимпоеш под арест. Несмотря на это, как и в других политическим мотивированных уголовных делах, судьи полностью встали на сторону прокурора, отказав в отклонении необоснованного обвинения.

Процесс проходил на фоне организованного сторонниками «Нашей партии» и представителей гражданского общества протеста у стен Апелляционной палаты.

Ранее уже сообщалось, что решение о задержании местного избранника было вынесено утром 17 марта прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». Примару Бессарабки вменяют в вину игнорирование «нотификации» полиции о предполагаемых домогательствах отца несовершеннолетней дочери. По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье. На этом основании прокурор Бакалым и принял решение о предварительном заключении на 72 часа примара города Бессарабка.

21 марта, Конгресс местных властей Молдовы обвинил центральные власти в грубом нарушении международных обязательств при беспрецедентном и непропорциональном наказании мэра города Бессарабка Валентина Чимпоеш. Организация, объединяющая почти всех примаров Молдовы, потребовала немедленного освобождения мэра Бессарабки Валентина Чимпоеш.

Кроме того, Конгресс местных властей потребовал «от Совета Европы, Европейского союза, США, других партнеров по развитию Республики Молдова как можно внимательнее мониторизировать дело мэра города Бессарабка и другие подобные случаи, а также процесс децентрализации и укрепления местной автономии в Республике Молдова».

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.