Петренко: Придет время «мусорной» люстрации для продажных судей и прокуроров (ВИДЕО) ...

Высшая судебная палата (ВСП) в четверг, 23 марта, провела первые слушания по искам о незаконности назначения Эдуарда Харунжена на должность генпрокурора.

Иски подали президентура, глава партии «Наш дом — Молдова» Григорий Петренко и бизнесмен Вячеслав Платон, находящийся под предварительным арестом. Заседание не обошлось без перепалки между участниками процесса. ВСП не приняла решение по существу вопроса, но успела отклонить ходатайства президентуры и адвоката Платона, а также вынести предупреждение Петренко.

В начале слушаний адвокат Платона Роман Аронов выступил с ходатайством, в котором попросил доставить истца на судебное заседание в ВСП. Он сказал, что Вячеслав Платон настаивает на своем участии во всех заседаниях по этому делу, и попросил «не нарушать это право истца».

По словам адвоката Петренко Эдуарда Руденко, согласно стандартной процедуре, судьи должны были направить Платону повестку в суд и поставить в известность руководство тюрьмы №13, в которой он содержится, о том, что должны состояться судебные слушания. Однако Платона на заседание ВСП не доставили.

Выслушав ходатайство адвоката Платона, судьи предложили высказаться по этому поводу двух других истцов по этому делу — Григория Петренко и советника президента Максима Лебединского.

Петренко сказал, что раз ВСП решила объединить рассмотрение трех исков, то каждый из истцов имеет право присутствовать на слушаниях. Лебединский, в свою очередь, предложил судьям принять решение по ходатайству Аронова на свое усмотрение. Его поддержал представитель Высшего совета прокуроров Марчел Димитраш.

Коллегия судей ВСП без объяснения причин отклонила ходатайство адвоката Платона. Это решение возмутило Григория Петренко, который обвинил коллегию в нарушении Конституции. «Вам должно быть стыдно за то, что вы поступаете как обычные исполнители политических заказов. Я говорю это вам в лицо, потому что вы — не судьи», — заявил Петренко.

Председатель коллегии Валентина Клевады ответила, что суд высказался по ходатайству, и это его решение.

«Вы можете высказываться, но делаете это незаконно. Вы не судьи, я вам не доверяю», — настаивал Петренко.

После этого представитель прокуроров Димитраш предложил суду вынести Петренко предупреждение, обратив внимание на то, что Григорий Петренко неоднократно нарушал общественный порядок и продолжает это делать.

В перепалку вновь вступил Петренко: «Я высказываю свое мнение. Посмотрите на свою парковку, какие там люксовые автомобили, разве вы судьи? Вы шестерки [председателя Демпартии Владимира] Плахотнюка, все вы. Придет время, когда вас подвергнут люстрации, вы — уголовники».

Судьи вновь удалились на совещание, а вернувшись, вынесли Петренко предупреждение, отметив, что если он будет нарушать общественный порядок, они примут меры.

Кроме того, судьи отклонили ходатайство администрации президента о проверке на соответствие Конституции некоторых положений закона «О прокуратуре», среди которых положение о назначении генерального прокурора.

Указ о назначении Харунжена генпрокурором подписал 8 декабря 2016 года бывший президент Николае Тимофти. За день до этого Высший совет прокуроров выбрал Харунжена кандидатом на этот пост из шести претендентов. Избранный на тот момент президент Игорь Додон, но еще не прошедший процедуру инаугурации, заявил, что не признает законность назначения нового генпрокурора, поскольку мандат Тимофти уже истек и он не имеет права принимать важные решения.

В январе Додон инициировал процедуру опротестования результатов конкурса на должность генпрокурора. По словам президента, при выдвижении Харунжена кандидатом были допущены процедурные нарушения. Додон пояснил, что Харунжена не могли выдвинуть кандидатом, так как закон «О прокуратуре» запрещает выдвижение кандидатами лиц, которые были членами Высшего совета прокуроров в течение последних шести месяцев.