Ренато Усатый обвинил партию Додона в наглой попытке уничтожить «Нашу партию» ...

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый потребовал публичных извинений от президента Игоря Додона и принадлежащей ему ПСРМ за попытку одного из руководителей этой партии депутата Влада Бэтрынчи подкупить лидеров территориальных организаций «НП».

Об этом Ренато Усатый написал в соцсетях после опубликования записей разговоров Бэтрынчи с лидером Чимишлийской районной организации «Нашей партии».

«Это наглая и подлая попытка социалистов и демократов уничтожить «Нашу Партию». С одной стороны работает Костя Барсетка, а с другой – Влад Батрынча. Плахотнюки бьют в лицо, а додоновцы бьют в спину. «Наша Партия» требует публичных извинений от ПСРМ и Игоря Додона, так как Батрынча его человек, а [Олег] Тетеря – близкий бизнесмен и член Республиканского совета ПСРМ. Спасибо Думитру Унтилэ за порядочность. Așteptăm reacția Dodonilor (Ожидаем реакцию Додонов — прим. ред.)»,- написал лидер «Нашей партии».

Ранее координатор Чимишлийской территориальной организации «Нашей Партии» Думитру Унтилэ опубликовал в соцсетях записи, на которых депутат исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Бэтрынча ведет переговоры с лидерами территориальных организаций «Нашей партии» с целью их подкупа и дальнейшего перехода в Партию социалистов.