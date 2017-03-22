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Кишиневские участники Марша Победы объединятся под одним флагом

Опубликовано : 24 март 2017 г. 18:39 | Просмотров: 1488 | Категория: Люди

Как сообщает Общественный совет «За Родину», 27 марта, в 12.00, в Красном зале конференц-центра Summit Events (ул. Тигина, 49/3) состоится очередное заседание Общественного Совета по подготовке праздничных мероприятий ко Дню Победы "За Родину", которое пройдёт в расширенном формате.

Предполагается, что в мероприятии примут участие представители оппозиционных политформирований, общественных, этнокультурных, ветеранских и молодежных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, деятели науки, культуры, представители экспертного сообщества и СМИ. Также на заседание приглашены главы дипломатических миссий государств антигитлеровской коалиции, аккредитованных в Молдове.

Повесткой дня будет обсуждение плана работы совета на 2017 год, формирование единой программы празднования 72-летия Великой Победы, а также обсуждение сложившейся ситуации в стране. Учитывая положительный опыт прошлых лет в достижении общественного консенсуса в проведении мероприятий, посвященных Великой Победе, разработана программа праздничных мероприятий, в которой особое место занимает «марш Победы» от центра Кишинёва до мемориала «Вечность».

Сообщается также, что в рамках Общественного совета по подготовке праздничных мероприятий ко Дню Победы "За Родину", в который входит более 70 общественных организаций, в прошлые годы удалось достичь единства большинства патриотических политформирований и общественных организаций, в проведении 9 мая - Дня Победы, единого праздничного марша. В этой связи лидер Совета "За Родину" Игорь Тулянцев выразил надежду на то, что и в этом году сохранится подобная традиция и никто не будет спекулировать или использовать в своих политических целях эту священную дату.

"Марш Победы должен быть единым"- добавил Тулянцев.

Днем ранее сообщалось, что президент Игорь Додон 9 мая будет находиться в Москве, где примет участие в Параде Победы.



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