Власти Беларуси подавили протесты в День Воли (ВИДЕО) ...

Желающим собраться и пройти традиционным маршем в День провозглашения Беларусской народной республики даже не дали собраться. Власти задержали более ста человек, среди которых десятки журналистов.

Как сообщает беларуское агентство БелаПАН, район Академии наук, где планировался сбор участников акции, был блокирован. Многих, кто шел в сторону места сбора, задерживали еще на подступах. Затем стали хватать среди людей, которые скопились у милицейских кордонов или пытались организованно пойти в другую сторону — на площадь Якуба Коласа.

Брали и журналистов, и несовершеннолетних, и пожилых. Многих при этом били дубинками, тащили по асфальту. Точное число задержанных пока неизвестно, но счет может идти на сотни.

В районе перекреста проспекта Независимости с улицей Козлова произошла, выражаясь милицейским языком, зачистка. Омоновцы хватали всех подряд — тех, кто ждал транспорта на остановке, кто вышел из магазина, кто просто остановился, чтобы полюбопытствовать.

Против мирных граждан были брошены невиданные силы — фактически всё, что, вероятно, есть в арсенале у сил правопорядка, в том числе спецтехника.

Белорусские активисты предупреждали, что планируют продолжить серию акций с требованием отмены президентского декрета "о тунеядцах" в субботу, 25 марта, в День Воли - 99-й годовщины провозглашения Белорусской народной республики.

Известно, что один из лидеров беларуской оппозиции Владимир Некляев был задержан в ночь на 25 марта в Бресте, когда возвращался поездом из Варшавы.