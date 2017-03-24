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В Минске День Воли прошел с массовыми задержаниями (ФОТО)

Опубликовано : 25 март 2017 г. 18:13 | Просмотров: 679 | Категория: Мир

Спецподразделения милиции и внутренних войск применили силу в отношении пожелавших собраться в День Воли по поводу 99-летия со дня провозглашения Беларусской народной республики.

Для разгона демонстрантов была использована все имеющиеся в распоряжении спецподразделений техника и спецсредства.

Судя по фотографиям, задерживали всех, вне зависимости от возраста и пола. Согласно неофициальным данным, задержано свыше ста человек, среди которых несколько десятков журналистов.

Фото: БелаПАН, Радио Свобода, Би-би-си



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