В Минске День Воли прошел с массовыми задержаниями (ФОТО) ...

Спецподразделения милиции и внутренних войск применили силу в отношении пожелавших собраться в День Воли по поводу 99-летия со дня провозглашения Беларусской народной республики.

Для разгона демонстрантов была использована все имеющиеся в распоряжении спецподразделений техника и спецсредства.

Судя по фотографиям, задерживали всех, вне зависимости от возраста и пола. Согласно неофициальным данным, задержано свыше ста человек, среди которых несколько десятков журналистов.

Фото: БелаПАН, Радио Свобода, Би-би-си