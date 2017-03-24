Разгон демонстрации в Минске: «Работаем, не стесняемся!» (ВИДЕО)
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Власти жестко подавили манифестацию в Минске в честь Дня Воли. Уже сообщается более чем о 300 задержанных.
На кадрах Би-би-си видно, как человек в штатском отдает по рации распоряжение ОМОНу: "Работаем, не стесняемся!". Вскоре после этого людей начали оттаскивать в автозаки.
Власти Беларуси пока никак не прокомментировали свои действия в отношении мирных демонстрантов.
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