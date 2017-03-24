Молдавские власти даже не обращались к России за содействием в расследовании схемы по отмыванию денег ...

После того, как стало известно об отмывании 22 миллиардов долларов через молдавские банки, власти Молдовы даже не обратились к России за информацией о проведенных незаконных банковских операциях.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка России на запрос РИА Новости, опровергнув недавние заявления молдавских властей об отказе российских компетентных органов содействовать Молдове в расследовании схемы «всемирной прачечной».

ЦБ РФ утонил, что со своей стороны он пресек использование "молдавской схемы" отмывания средств еще в 2014 году.

«В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую „молдавскую“ схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка. Практически у всех кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в пресс-релизе Центробанка России.

Российский Центральный банк также отметил, что легализация выведенных из россии средств «происходила не в российских банках, а в банках – конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков». «Европейские финансовые регуляторы, а также руководство Республики Молдова в Банк России по этому вопросу не обращались», уточнили в ЦБ России.

Ранее уже сообщалось, что в ходе реализации период 2010 – 2013 г.г. отмывания более 22 миллиардов долларов из России были задействованы банковские учреждения из Молдовы, а также из целого ряда европейских стран. Реализация схемы приписывается бизнесмену Вячеславу Платону, а также олигарху Владимиру Плахотнюку. Известно, что последний контролировал судебные инстанции через решения которых легализовывались операции на сотни миллионов долларов. Также известно, что Плахотнюк, контролируя Нацбанк, Генпрокуратуру и Национальный центр по борьбе с коррупцией, обеспечил максимальную толерантность контролирующих органов для обеспечения сделки.