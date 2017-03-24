Примары от всех партий потребовали незамедлительного освобождения мэра города Бессарабка ...

Исполнительный комитет Конгресса местных властей Молдовы собрался на свое чрезвычайное заседание в связи с необоснованным преследованием в отношении мэра Бессарабки Валентина Чимпоеш и готов вывести примаров на протест, если через 10 дней он не будет освобожден.

На созванном в пятницу 24 марта чрезвычайном заседании примары от всех политических партий единогласно осудили действия центральных властей по аресту мэра Бессарабки и приняли Обращение «в связи с предвзятым контролем и превышением полномочий со стороны судебных и контрольных органов государства в отношении органов местной власти».

Как указано в документе, местные избранники солидарны и поддерживают примара Бессарбаки Валентина Чимпоеша и его семью «в это трудное время». Примары выразили уверенность в том, что случай с Чимпоешем, а именно действия судебных органов свидетельствует о том, что «молдавская юстиция сталкивается с серьёзными проблемами, а реформа де-факто провалилась».

«Кроме того, констатируем полный провал в выполнении молдавской стороной обязательств в сфере юстиции, демократии местной власти», – говорится в заявлении CALM.

Конгресс местных властей Молдовы потребовал от президента срочного созыва Высшего совета безопасности, с целью обсуждения на нем вопроса ареста мэра Бессарабки, а также действий судебных и контрольных органов государства в отношении местных властей.

Представительный орган местных властей Молдовы считает, что избирательный и несоразмерный подход в действиях судебных органов в отношении представителей местной публичной власти, «генерирует резонные подозрения в том, что госорганы используются в качестве инструмента давления на местных избранников».

В итоге Конгресс местных властей Молдовы направил первым лицам страны, Генпрокуроратуре, Высшему совету магистратуры, Высшему совету прокуроров, Национальному центру по борьбе с коррупцией, а также международным организациям десять требований, среди которых немедленное освобождение из-под ареста примара Бессарабки, а также объективное расследование случая.

Кроме того CALM обратился в Совет Европы с требованием более тщательного мониторинга ситуации в Молдове, «организации визита с целью анализа случая примара Бессарабки, а также хода выполнения обязательств Молдовы в сфере фундаментальных прав человека и местной демократии». «Мы рассчитываем на то, что обоснованные требования местных избранников будут услышаны и приняты во внимание в кратчайшие сроки (10 дней). В противном случае местные власти будут вынуждены прибегнуть к последнему законному инструменту защиты: пикетирование госинститутов, ответственных за произвол, а также всеобщий протест», – говорится в Обращении местных избранников.

Ранее уже сообщалось, что решение о задержании местного избранника было вынесено утром 17 марта прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». Примару Бессарабки вменяют в вину игнорирование «нотификации» полиции о предполагаемых домогательствах отца несовершеннолетней дочери. По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье. На этом основании прокурор Бакалым и принял решение о предварительном заключении на 72 часа примара города Бессарабка.

В здании примарии города Бессарабка собрались около ста человек, возмущенных репрессивными действиями властей в отношении примара Бессарабки, пользующегося уважением со стороны жителей города.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.