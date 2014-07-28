Молдавские полицейские повторили в Гагаузии карательные акции своих минских коллег ...

Подобно проведенным в субботу задержаниям журналистов на манифестациях в Минске , сотрудники полиции Молдовы задержали журналистов портала Gagauzinfo.MD, освещавших акцию протеста водителей в Чадыр-Лунге.

Как сообщает издание, оператор и водитель портала, выполнявшие редакционное задание, были принудительно доставлены в инспекторат полиции Чадыр-Лунги. Сотрудники полиции потребовали от них написать объяснительную, на каком основании ими проводилась видео – фотосъемка.

Кроме того, с автомобиля, на котором группа прибыла в Чадыр-Лунгу, сняты регистрационные номера.

На устный запрос журналистам был дан ответ, что их задержание и допрос проводится по распоряжению начальника инспектората Чадыр-Лунгского района Николая Арнаут.

Новостной портал Gagauzinfo.MD расценил задержание съемочной группы при выполнении редакционного задания как попытку запугивания СМИ и ограничения свободы слова в Республике Молдова.