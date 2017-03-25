Евросоюз осудил силовой разгон демонстрантов в Беларуси ...

Подавление свободы выражения мнений и собраний противоречит объявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам, говорится в заявлении Евросоюза о последних событиях в стране.

"Европейский союз внимательно следил за реакцией белорусских властей на недавние демонстрации. В последние дни мы наблюдали ежечасные сообщения о превентивных арестах и задержаниях по различным обвинениям, журналистов наказывали за освещение событий", — отмечается в заявлении.

"И в преддверии, и в ходе сегодняшних событий в рамках Дня Воли, несмотря на призывы международной общественности к сдержанности, ответ служб безопасности был не избирательным и неприемлемым. Правозащитный центр "Весна" подвергся обыскам. Большое количество простых граждан было задержано без всякой видимой причины", — подчеркивается в документе.

Евросоюз заявил о необходимости соблюдения основополагающих прав и свобод, в том числе выражения мнений, ассоциации и собраний. Все недавно задержанные мирные граждане должны быть "немедленно освобождены".

"Шаги, предпринятые Беларусью для соблюдения универсальных основных свобод, верховенства закона и прав человека, будут оставаться ключом к формированию отношений Европейского союза со страной", — говорится в заявлении.

25 марта в Минске в результате разгона участников празднования Дня Воли было задержано, по предварительным данным, около 300 человек.