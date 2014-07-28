В городах Гагаузии прошли митинги протеста против чрезмерных штрафов и намерения добычи нефти и газа в регионе ...

В Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах прошла акция протеста, в ходе которой сотни автомобилей перекрыли национальные трассы.

Протест продлился несколько часов, несмотря на угрозы со стороны полицейских о применении в отношении водителей административных и уголовных мер наказания.

Как сообщает издание Gagauzinfo.md, протестующие потребовали от правительства отменить договор о разведке и добычи нефти и газа на юге Республики Молдова.

Отдельным требованием было требование об отмене чрезмерно повышенных с 16 марта штрафов за незначительные нарушения Правил дорожного движения.

В ходе митинга протеста в Комрате была принята резолюция со следующими требованиями к правительству Молдовы:

1. Отменить увеличение штрафов в 2,5 раза.

2. Остановить концессионный договор о добыче нефти и газа на юге Молдовы.

3. Приступить к строительству объездной дороги в Комрате.

На местах акций протеста были замечены депутаты Народного собрания Гагаузии, Исполнительного комитета и местных органов власти.

Несмотря на справедливость требований протестующих, полицейские составили протоколы об административных правонарушениях, сняв регистрационные номера с автомобилей.

Кроме того, полиция задержала журналистов портала Gagauzinfo.MD, освещавших акцию протеста водителей в Чадыр-Лунге, принудительно доставив их в инспекторат полиции Чадыр-Лунги.