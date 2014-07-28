В Москве прошли массовые аресты участников митинга против коррупции (ВИДЕО) ...

По предварительной информации, властями уже задержаны более 130 человек, участвовавших в акции протеста оппозиции во главе с Алексеем Навальным.

Самого Навального также задержали, как только он появился на мероприятии.

Акции проходят в центре Москвы – на Пушкинской площади и на ул. Тверской. По информации телеканала «Дождь», полиция применила не только дубинки, но и газ.

Протестующие скандируют «Уходи!», а также «Позор!», в связи с репрессивными действиями властей.

Митинги против коррупции прошли уже во многих городах России. Некоторые участники несанкционированных акций во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Екатеринбурге были задержаны.

Поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». В нем рассказывается, что премьер-министр Дмитрий Медведев связан с несколькими дорогими объектами недвижимости — усадьбами, яхтами и виноградниками.

В связи с этим Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на акции протеста с требованием расследовать информацию о недвижимости Медведева.