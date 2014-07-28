В Санкт-Петербурге тысячи протестующих заняли Дворцовую площадь (ВИДЕО + ФОТО) ...

Акция оппозиции против коррупции собрала в Санкт-Петербурге не менее пяти тысяч человек.

Манифестанты, вышедшие на акцию против коррупции по призыву Алексея Навального,собрались на Марсовом поле.

Как сообщает местное издание fontanka.ru, полицейские попытались убрать людей с постамента мемориала памяти Жертв революции, однако собравшиеся помешали им это сделать. Люди скандировали «Сами вы держитесь!» (Перефразируя известное выражение премьер-министра Д.Медведева – Ред.) и другие лозунги.

С Марсова поля протестующие направились на Дворцовую площадь, полностью ее заняв и окружив полицейских, в которых полететли дымовые шашки.

Митинги против коррупции прошли 26 марта во многих городах России. Некоторые участники несанкционированных акций во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Екатеринбурге были задержаны.

Поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». В нем рассказывается, что премьер-министр Дмитрий Медведев связан с несколькими дорогими объектами недвижимости — усадьбами, яхтами и виноградниками.

В связи с этим Навальный призвал своих сторонников по всей России 26 марта выйти на акции протеста с требованием расследовать информацию о недвижимости Медведева.