Партия Плахотнюка признала авторство палаток «гражданской инициативы» за одномандатную систему ...

Дорогостоящая кампания по сбору подписей за изменение избирательной кампании принадлежит не абстрактной «инициативной группе», а правящей Демпартии, которая продолжает скрывать затраты на эту широкомасштабную кампанию, в которой заняты более 8 тысяч человек.

В понедельник, ранее пожаловавшийся на перенесенные психические потрясения депутат ДПМ Сергей Сырбу объявил, что в рамках этой кампании якобы уже было собрано 531 292 подписи.

«В каждом районе, в каждом городе есть не менее одной палатки, в которых граждане могут подписаться. В Кишиневе мы имеем по две палатки в каждом секторе. Активизировался сбор подписей «от двери к двери», то есть активисты и сторонники собирают подписи от всех граждан. В этот процесс вовлечены более 8 тысяч человек по всей республике, на всей территории страны», - заявил Сырбу на организованном в ДПМ брифинге.

Ранее уже сообщалось, что в Кишиневе палатки анонимной «инициативной группы» были размещены согласно поданному Демпартию запросу в мэрию Кишинева.

Открытый в рамках этой кампании сайт также официально не принадлежит Демпартии, будучи зарегистрированным компанией DQteam, находящейся в Кишиневе по адресу ул. Бэнулеску-Бодони 57/1, оф. 416.

В Бельцах, заявка на размещение агитационных палаток в центре города была подана председателем местного офиса Демпартии, представителем Госканцелярии в регионе Октавианом Маху

Как написал Маху в своем заросе, эти мероприятия проводятся муниципальной организацией ДПМ под официальным предлогом «для популяризации деятельности формирования». Кроме того, Маху считает, что популяризация деятельности ДПМ может проводиться исключительно «в местах общего пользования», каковым он посчитал центральную площадь Бельц.

Примечательно, что Демпартия не взяла на себя ответственность за проводимую широкомасштабную и дорогостоящую рекламную кампанию по продвижению инициативы своего лидера - олигарха Владимира Плахотнюка. ДПМ также нигде не заявила сумму затрат на изготовление и размещение видеороликов, печатной и имиджевой продукции (плакаты, сумки, ручки, постеры, банеры и пр.).