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Демпартия планирует ликвидацию примарий в пригородах Бельц (ВИДЕО)

Опубликовано : 27 март 2017 г. 14:04 | Просмотров: 3796 | Категория: Власть

Лидер бельцкого филиала возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии Октавиан Маху призвал жителей входящего в муниципий Бельцы села Садовое не сильно беспокоиться в связи с грядущей административной реформой и ликвидацией местной примарии.

Об этом Маху, который является и представителем правительства в северном регионе заявил на встрече с жителями села, попросивших его ответить, если в Садовом останутся органы местной власти.

Маху признал наличие планов административного переустройства и отказался заверить жителей в сохранении примарии Садовое. «Вы и так находитесь в составе муниципия Бельцы, что так, что так. Если говорить по прошлым годам .то вся ваша деятельность была профинансирована из муниципального бюджета», - попытался успокоить собравшихся жителей села чиновник.

Село Садовое, наряду с селом Елизавета, входит в состав муниципия Бельцы, имея собственные органы местного самоуправления: примарию и совет. Местный совет села состоит из 9 советников.


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