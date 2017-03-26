Навальный оштрафован за организацию акции против коррупции ...

Тверской районный суд Москвы оштрафовал оппозиционера Алексея Навального на 20 тысяч рублей за организацию прошедшей в воскресенье акции «Он вам не Димон».

Как сообщает ТАСС, Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей (около 350 долл. – Ред.) оппозиционера Алексея Навального, признав его виновным в организации несанкционированной акции в центре столицы.

Сам Навальный в суде возложил ответственность за задержания на правительство Москвы, которое, по его словам, не согласовало акцию и не предложило в установленный законом срок альтернативного места ее проведения.

«Мы обратились в правительство Москвы за согласованием акции. Согласно закону, нам в течение трех дней должны были согласовать ее или предложить альтернативное место, но этого сделано не было, поэтому, согласно решению Конституционного суда, мы имели право проводить акцию в том месте, о котором просили изначально», - сказал Навальный.

Телеканал «Дождь» сообщает, что адвокат политика Ольга Михайлова уличила полицию в переписывании протокола о задержании Навального. Полицейские понимали, что задерживают Навального незаконно, поэтому подделали протокол, утверждает защита политика. В изначальном протоколе мероприятие было названо публичным, но теперь обвинение вменяет Навальному организацию стихийного шествия, за что предусмотрен административный арест, объяснила адвокат.

Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести его в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации 26 марта провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована.

В Москве 26 марта прошла несанкционированная акция протеста против коррупции. По данным полиции, в ней приняли участие примерно 7-8 тысяч человек. Как рассказали в «ОВД-Инфо», число задержанных на акции превышает тысячу человек. Навального задержали через 20 минут после начала акции у станции метро «Маяковская».