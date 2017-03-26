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Штраф Навального дополнили арестом

Опубликовано : 27 март 2017 г. 16:09 | Просмотров: 390 | Категория: Мир

Тверской суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 15 суток за сопротивление при задержании на акции «Он вам не Димон». Ранее оппозиционера оштрафовали за несогласованный митинг.

Как сообщает РБК, оппозиционер Алексей Навальный проведет 15 суток под административным арестом за неповиновение сотрудникам полиции при задержании. Ранее в понедельник, 27 марта, эта же судья оштрафовала Навального на 20 тыс. руб. (около 350 долл. – Ред.) за организацию несогласованного массового мероприятия.

После задержания на Навального составили только один административный протокол — по статье 20.2.2. КоАП (организация несогласованного массового собрания), рассказал оппозиционер во время слушаний: «Меня доставили в ОВД «Коньково», несколько часов заняло оформление материала, я переночевал, меня никто не трогал и не беспокоил». О протоколе по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) его проинформировали только утром перед заседанием. «Вы можете убедиться, что я даже его не подписал», — обратился Навальный к судье.

Адвокат основателя ФБК Ольга Михайлова попросила отложить рассмотрение протокола до вторника, чтобы защита могла ознакомиться с материалами, но судья отклонила это ходатайство. Защита Навального также просила приобщить к делу рапорты полицейских по первому протоколу: из них не следовало, что он сопротивлялся при задержании. В этом также было отказано.

Навальный был задержан около трех часов дня в воскресенье, 26 марта, во время акции «Он вам не Димон». Поводом для проведения митинга стало расследование ФБК о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. Акции против коррупции прошли в нескольких десятках городов России. В Москве полиция, по данным портала «ОВД-Инфо», задержала свыше 1 тыс.​ человек. В столичном ГУВД заявили примерно о 500 задержанных.



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