Власти нарушили Конституцию, продлив репрессии в отношении политзаключенных «группы Петренко» ...

Об этом заявил адвокат Роман Аронов по результатам состоявшегося 27 марта судебного заседания по делу «Группы Петренко».

«Карикатурное правосудие по делу «Группы Петренко», к сожалению, продолжилось. Мы в этом убедились, когда суд рассмотрел ходатайство прокуроров о продлении судебного контроля еще на 30 дней», - заявил Аронов.

По его словам, решение суда идёт вразрез с постановлением Конституционного суда, согласно которому мера пресечения не может превышать один год. В итоге, согласно решению судей, «Группа Петренко» будет находиться под судебным контролем до 2 мая, то есть один год.

«Это решение еще раз демонстрирует, что уголовное дело в отношении «Группы Петренко» является ничем иным, как политическим преследованием со стороны органов прокуратуры», - заключил он.

Напомним, что бывший депутат, лидер оппозиционной партии "Наш дом - Молдова" (Красный блок) Григорий Петренко и его товарищи были арестованы после участия в антиолигархическом протесте в сентябре 2015 года. После более полугода нахождения в тюрьме и двух месяцев под домашним арестом "группа Петренко" была помещена под судебный контроль, но с рядом ограничений, в том числе запретом участвовать в акциях протеста и покидать населенный пункт (впоследствии территорию страны).

Судебный контроль ежемесячно продлевался по запросу прокуроров. Члены "группы Петренко" были признаны "политическими заключенными" в докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека, представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы и федеральным правительством Германии.