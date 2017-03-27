Участники Марша Победы предложили не делить 9 Мая по партийной принадлежности ...

Более 90 общественных организаций примут участие в массовом Марше Победы, который пройдёт в Кишинёве в честь 72-ой годовщины Великой Победы.

Об этом говорится пресс-релизе Общественного совета «За Родину» по подготовке праздничных мероприятий ко Дню Победы, чье заседание состоялось в Кишиневе 27 марта.

В заседании приняло участие более 90 общественных организаций, что явилось рекордным по количеству участников.

Кроме общественных ассоциаций, к обсуждению Общественного совета о плане мероприятий, посвященных годовщине Победы, присоединились также представители Партии коммунистов, «Нашей партии», партий «Patria», «Наш дом – Молдова», «Патриоты Молдовы». «Примечательно, что традиция чтить подвиг советского солдата объединяет всё молдавское общество с обоих берегов Днестра, в обсуждении также участвовал представитель Приднестровской Коммунистической партии. По мнению председателя общественного совета Игоря Тулянцева, инициатива проведения Марша Победы без партийных флагов консолидировала большую часть молдавского общества», - говорится в пресс-релизе.

В рамках заседания было принято решение, чтобы в условиях захваченного государства переименовать Совет «За Родину» в Совет «За Свободную Родину». С предложением о переименовании выступил лидер Общественного совета: «У нас еще есть возможность, есть шанс и, если хотите, это наша историческая миссия - вновь поднять Знамя Победы. И только от нас с Вами зависит - будет ли у нас завтра Родина, какая она будет, и будет ли она свободная? Я выступаю за Свободную Родину! Пока мы живем в условиях захваченного государства, мы должны объяснить людям за какую Родину мы выступаем. А мы выступаем - За Свободную Родину!» - заключил Игорь Тулянцев.

В ходе заседания Общественного Совета «За Свободную Родину» был представлен общий план мероприятий, посвященный 72-ой годовщине Великой Победы, а также было принято решение о том, что заявку на проведение общего «Марша Победы» должен подать Совет ветеранов Республики Молдова, а не политические партии.

В свою очередь присутствовавший на мероприятии третий президент Молдовы, председатель Партии коммунистов РМ Владимир Воронин выразил поддержку инициативе общественного Совета «За Свободную Родину» объединиться вокруг празднования Дня Победы, невзирая на партийные амбиции: «Считаю недопустимым политизировать этот светлый всенародный праздник, поэтому, мы коммунисты, поддерживаем предложение, предполагающее выход на Мемориал "Вечночть" без партийных флагов. В этот день достаточно знамени Победы» - заявил Воронин, отметив в своём выступлении, что в зале нет ни одного социалиста, несмотря на то, что они, как и все были приглашены, и даже дали свое согласие на участие. «Социалисты нам всем ещё покажут своё истинное лицо», - заключил Воронин.

Инициативу Общественного совета поддержал и вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко. «Знамя Победы нельзя перетягивать на свои партийные делянки, день 9 мая надо отмечать всем вместе, пройдя единой колонной, без партийных флагов, к Мемориалу. «Наша партия» поддерживает инициативу Общественного совета и вольётся в единую колону Марша Победы», - заявил политик, - цитируемый пресс-службой Общественного Совета «За Родину!».

В то же время, известно, что Партия социалистов Игоря Додона намерена провести "собственный" Марш Победы. С этой целью, партия зарезервировала за собой все маршруты, ведущие из центра Кишинева к Мемориалу "Вечность".