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Полиция Плахотнюка координировала нападки на лидеров партии Ренато Усатого

Опубликовано : 28 март 2017 г. 20:07 | Просмотров: 1152 | Категория: Власть

Подчиненные олигарху Владимиру Плахотнюку сотрудники МВД организовали «анонимный» звонок с целью начала уголовного преследования вице-председателя «Нашей партии» Николая Циповича.

Затем, полиция «выбивала» показания из фалештского советника против Циповича. При этом заявления самого вице-председателя «НП» «стражи порядка» проигнорировали.

Как сообщает издание 1News, на подконтрольном олигарху Владимиру Плахотнюку интернет-сайте Today.md опубликовано видео, снятое одним из полицейских в понедельник вечером в селе Егоровка Фалештского района, куда прибыл вице-председатель «Нашей партии» Николай Ципович для беседы с местными советниками.

Согласно первоначальной версии полицейских, им поступило якобы анонимное сообщение об угрозе жизни местному избраннику Александру Лукьянову. Спустя несколько минут, оказалось, что звонок поступил от вице-примара Фалешт Олега Пастрама. Сам Пастрама накануне покинул «Нашу партию» и склонял сделать то же самое других избранников от «НП», о чем они позже сообщили сами.

На кадрах видно, как полицейский уже в участке «выбивает» обвинительные показания со стороны советника села Егоровка, склоняя его к умозаключению о том, что вице-председатель партии Николай Ципович якобы угрожал ему расправой. Приводим дословно содержание разговора на записи (П – полицейский, А – Александр Лукьянов):

П: Слышь, Александр, парень говорит, что ты и там даже рассказал насчет эээ... высоковольтных линий?

А: Да, насчет замыкания.

П: Ты и там рассказывал?

А: (Кивает)

П: Следователю?

А: (Кивает)

П: Ребятам, которые приехали?

А: (Опять кивает)

П: Что Ципович в шутку тебе говорил, что бывают замыкания, или как?

А: Ну да, так в шутку он сказал... Что люди есть такие, которые делают там... замыкания... что-то такое... и дом сгорает.

П: А насчет коров что?

А: Насчет коров ничего не говорил.

П: Не, ты говорил, что сколько у тебя коров, или что?

А: А, он спрашивал, сколько у тебя коров там... и как бизнес идёт... тебе же надо будет ездить продавать молочные продукты... там всё вот это... вот такое... Сами понимаете, намёками...

П: А слово «замыкание»... именно, что означает, что у кого-то сгорают дома?

А: Ну да, я так понял...

П: Что у кого-то сгорают дома...  А другие шутки, как ты... это он так со смехом?

А: Да, со смехом

П: А другие шутки? Нет, ничего?  

А: Больше ничего...

П: А (не разобрать), этот как его...

П: Не, молчал..

Второй полицейский: А Боря Дедов, Волошин... Волошин, что говорил?

А: Они говорили, что «Саша ты не понимаешь, куда лезешь, не знаешь, что ты делаешь, тебе еще жить и жить, как ты будешь жить после этого всего».

П: Угу

А: Вот такие лекции      

П: Учили тебя жизни, да?

А: (Кивает), мол, это некрасиво так делать, ты мог в офис приехать и написать заявление и сложить мандат... и мог спокойно работать дома и всё... делай свой творог

(Зазвонил телефон, П говорит с неким Славой. После задаёт еще несколько вопросов)

П: А эти слова были в шесть часов, когда дома?

А: Это дома

П: А тут в стороне, ты говорил...

А: Не, это когда мы дома отошли в сторону

П: Это дома в сторону?

А: Да

П: А тут на месте, ничего?

А: Тут не месте ничего такого, просто пришли, поговорили и всё

П: И остальные молчали, да?

А: (Кивает)

П: А брат твой чем занимается вот этот черненький?  

Полицейский при этом проигнорировал заявление Циповича о том, что после того, как несколько советников и примаров объявили в понедельник о своем выходе из «Нашей партии», он отправился в Фалештский район лично поговорить с каждым из них.

В понедельник утром СМИ, подконтрольные олигарху Плахотнюку, распространили заявление с подписями 17 местных советников и примаров Фалештского района о выходе из «Нашей партии». В тот же день, вечером, в социальных сетях лидер «НП» Ренато Усатый опубликовал видео, которое записал один из этих советников. Местный советник из села Обрежа Веке Георге Ступак  заявил, что его обманули и специально дезинформировали бывшие коллеги по партии –бывший координатор фалештской организации «НП» Вячеслав Тамбур и вице-примар Олег Пастрама, чтобы он подписал заявление о своем уходе. Ступак сообщил, что отзывает свою подпись, возвращается в «Нашу партию» и будет с ней до конца.



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