Додон заподозрил Путина в лукавстве ? (ВИДЕО) ...

Игорь Додон сообщил журналистам, что на последней встрече с президентом России Владимир Путин заявил, что ему не известна причина демарша молдавских властей в отношении Москвы.

«Владимир Владимирович мне сказал, что он не в курсе. Не знаю, лукавил или нет», - заметил Додон, уточнив, что после этого он общался с Путиным еще минут 15 наедине. «И я спросил, в чем проблема? Если это касается конкретных личностей, ну, разберитесь с этими личностями, но не надо ставить интересы личностей превыше государственных интересов», - добавил Додон, отвечая на вопрос корреспондента издания «Коммерсант».

Примечательно, что Нота, о которой говорил Игорь Додон, была вручена 9 марта спикером парламента, премьер-министром и главами МВД и Минюста, послу России о «необоснованных претензиях спецслужб России» к ряду молдавских чиновников высшего ранга.

По поводу этой претензии молдавских властей, в пресс-релизе парламента Молдовы говорится о том, что на имя «одного из политиков» запросы ряда российских госструктур об установлении международного контроля отправлялись 15 раз. «Все они были отклонены из-за отсутствия доказательств и незаконности подобных попыток преследования»,— говорится в пресс-релизе парламента.

Молдавские власти отказываются называть имя «одного из политиков», однако, в СМИ уже сообщалось, что речь идет об олигархе и лидере Демпартии Владимире Плахотнюке, которому грозит арест по линии Интерпола.