В Кишиневе отметили 60-летие Римского договора ...

Открытая в Академии экономических знаний выставка продлится до 28 апреля.

Как завил на церемонии открытия выставки глава Делегации Европейского союза в Молдове Пиркка Тапиола 60 лет существования европейского проекта доказывают, что ситуацию можно изменить в лучшую сторону. «Ужасные войны остались в прошлом, а мы больше не хотим жить на разобщенном континенте, охваченном войной, ненавистью и геополитикой», - заявил Тапиола.

В свою очередь, посол Италии в Молдове Валерия Биаджётти сказала, что выставка освещает экономическую сфере, социальную политику и политику расширения и установления партнерских отношений с другими государствами. «Мы хотим Европу, открытую для тех стран, которые уважают наши ценности и стремятся их продвигать», - заявила посол Италии.

Заключенный 25 марта 1957 года ФРГ, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом Римский договор является своего рода свидетельством о рождении объединенной Европы, которая постепенно начала превращаться в политический союз. Римский договор был первым в послевоенной истории соглашением о создании общего рынка. Европейский опыт в последующие десятилетия переняли почти все регионы планеты, но ни в одном из них не продвинулись так далеко, как это удалось сделать европейцам с 1957 года.

Тогда, были подписаны два договора с неограниченными сроками действия - о Европейском экономическом сообществе и Европейском сообществе атомной энергии (Евратом). Таким образом, в Западной Европе появилось три «сообщества»: по углю и стали, атомной энергии и торговле.

Договор о создании Европейского экономического сообщества (общего рынка) регламентировал сотрудничество в области экономики, науки и техники. В нем провозглашалось создание общего рынка стран- участниц, и намечались формы сближения, унификации экономической политики стран-участниц.