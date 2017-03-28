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Додон объявил о проведении ничего не решающего референдума

Опубликовано : 29 март 2017 г. 09:46 | Просмотров: 856 | Категория: Top News, Власть

На проведенной во вторник встрече со СМИ в качестве президента Игорь Додон подписал указ о проведении консультативного референдума.

Объявленный Додоном консультативный референдум планируется провести 24 сентября.

На консультативный референдум будут вынесены четыре вопроса:

  1. Об аннулировании так называемого "Закона о миллиарде";
  2. О расширении полномочий президента и необходимости предоставления ему права роспуска парламента;
  3. О необходимости снижения числа депутатов парламента со 101 до 71 человека;
  4. О введении в школьную программу предмета "История Молдовы".

Примечательно, что две из четырех, вынесенных на консультативный референдум проблемы (о расширении полномочий президента и об уменьшении числа депутатов) могут быть решены только путем изменения Конституции.

Согласно законодательству, решения консультативного референдума не имеют правовых последствий.



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