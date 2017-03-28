Додон объявил о проведении ничего не решающего референдума
|
На проведенной во вторник встрече со СМИ в качестве президента Игорь Додон подписал указ о проведении консультативного референдума.
Объявленный Додоном консультативный референдум планируется провести 24 сентября.
На консультативный референдум будут вынесены четыре вопроса:
- Об аннулировании так называемого "Закона о миллиарде";
- О расширении полномочий президента и необходимости предоставления ему права роспуска парламента;
- О необходимости снижения числа депутатов парламента со 101 до 71 человека;
- О введении в школьную программу предмета "История Молдовы".
Примечательно, что две из четырех, вынесенных на консультативный референдум проблемы (о расширении полномочий президента и об уменьшении числа депутатов) могут быть решены только путем изменения Конституции.
Согласно законодательству, решения консультативного референдума не имеют правовых последствий.
Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон заподозрил Путина в лукавстве ? (ВИДЕО) ...Просмотров: 4254
Власти нарушили Конституцию, продлив репрессии в отношении политзаключенных «группы Петренко» ...Просмотров: 1087
ВЛАСТЬ
ЛЮДИ
БИЗНЕС