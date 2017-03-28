Великобритания подала официальную заявку на выход из ЕС ...

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в среду, что Брюссель получил официальную заявку Великобритании на выход из Европейского Союза – Brexit.

Как передает Deutsche Welle, в среду, 29 марта, Лондон отправил в Брюссель письменную заявку на введение в действие 50-й статьи Лиссабонского договора, являющегося фактической конституцией Евросоюза, и тем самым сделал первый официальный шаг по реализации решения референдума, проведенного в июне 2016 года.

Глава Евросовета Дональд Туск написал в своем Twitter, что ЕС получил заявку Великобритании.

«Первым днем очень тяжелой дороги» назвал день подачи заявки Мишель Барнье, возглавляющий делегацию ЕС на переговорах о Brexit. Он подчеркнул, что в интересах будущего всего Евросоюза необходимо достигнуть «справедливого соглашения» с Лондоном.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «пришло время держаться вместе». «За столом переговоров в следующие месяцы я буду представлять каждого гражданина Великобритании - как молодых, так и стариков, как богатых, так и бедных, из больших и малых городов, а также из сельской местности», - подчеркнула она.

Согласно 50-й статье, членство в Евросоюзе прекращается в день вступления в силу договора о выходе данной страны из состава ЕС либо автоматически через два года после подачи заявки (к концу марта 2019 года), если обе стороны не договорятся о продлении переговоров.