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Власти утаили резкий рост детской смертности от туберкулеза

Опубликовано : 29 март 2017 г. 19:42 | Просмотров: 356 | Категория: Власть

В 2016 году четверо детей младше шести лет умерли от туберкулеза, при этом диагноз при жизни им так и не был поставлен, а врачи отделались выговорами.

Впервые заговорили об этих четырех смертельных случаях на конференции с участием специалистов в этой области.

"В прошлом году скончались четверо детей, которые болели туберкулезом, но не были диагностированы. Их возраст - меньше шести лет. Дети находились в контакте с больными туберкулезом, но болезнь не была вовремя обнаружена и не приняты необходимые меры. Туберкулез может протекать без специфических признаков заболевания. К сожалению, специалисты подозревали другие заболевания: пневмония, бронхит, но не туберкулез", - заявил для "Sănătate INFO" зам.директора Института фтизиопульмонологии им. Кирилла Драганюка Константин Яворски.

Один из скончавшихся детей - из Сынжерейского района. Главный специалист Анна Курки подтвердила данный факт. "Ребенок родился с врожденным пороком сердца, и в 9 месяцев перенес операцию на сердце. В связи с заболеванием он развивался медленно и часто болел.  Когда ребенку было два года, его отец, приехавший из-за границы, обратился к врачам, которые выявили у него туберкулез. Всю семью обследовали. Ребенку сделали рентген, который не указал на туберкулез, и реакцию Манту. Уровень был чуть выше нормы, но не показывал патологию. Тогда врачи решили назначить ему профилактические трехмесячное лечение", - сказала Анна Курки.

Спустя три месяца, ребенок снова прошел обследование. "Врач фтизиатр сказал, что тест показывает повышенный уровень из-за патологии сердца. Родителям сказали приходить  регулярно на проверки. Вскоре у малыша начались осложнения сердца и легких.  Он был госпитализирован в Институт матери и ребенка. Там ему тоже сделали рентген и обследование, но туберкулез не обнаружили", - добавила Курки.

Затем родители больше обращались к врачам лишь когда у ребенка начинались проблемы с дыханием. С подозрением на бронхит он был направлен в отделение педиатрии в Бельцкую городскую больницу. В день госпитализации мать решила выгулять ребенка. И на прогулке он внезапно умер.

«Результаты патоморфологических анализов показали, что ребенок болел и туберкулезом, и пороком сердца. После смерти была сформирована аудиторская комиссия, которая решила, что врачи сработали неэффективно. Семейный врач и педиатр-фтизиатр получили выговора. Ребенка нужно было вызывать на консультации и отправлять на обследования в Кишинев. Врач фтизиатр должен был консультировать его каждый месяц. Специалисты должны были направить его и ко мне, чтобы я ознакомилась и владела ситуацией», - уточнила Курки.

Другой случай произошел в Криулянском районе. Специалисты не захотели предоставлять нам информацию, сказав, что мы ее можем получить в Институте фтизиопульмонологии им. Кирилла Драганюка.

Третий случай зарегистрирован в Кагульском районе, но и там руководство уклонилось от ответов. «Я могу вам предоставить информацию, только если директор районной больницы будет уведомлен об этом», - сказала координатор территориальной программы контроля за профилактикой туберкулеза, врач фтизиопульмонолог Ольга Дерменжи.

В прошлом году 139 детей были диагностированы туберкулезом, на 11 меньше, чем в 2015 году.

По материалам издания e-sanatate.md.

Источник: moldnews.md

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