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Подчиненный Плахотнюку Нацбанк покрывает сверх прибыльные операции по отмыванию сотен миллионов долларов

Опубликовано : 30 март 2017 г. 08:51 | Просмотров: 1053 | Категория: Криминал

Нацбанк Молдовы частично опубликовал свои решения, в которых фактически раскрывается схема по отмыванию денег «Банка де Економий» через «Газпромбанк».

Данные об этом содержатся в ответе, направленном на официальный запрос экс-депутата Григория Петренко, потребовавшего опубликовать засекреченные Нацбанком решения Исполнительного комитета НБМ от 2 и 3 февраля 2017 года.

Полученные документы Петренко опубликовал в соцсетях, подчеркнув, что НБМ продолжает нарушать Закон о доступе к информации, а также Закон о прозрачности в процессе принятия решений.

«Очень много новых интересных фактов, которые скрывали от общества, связанных с «кражей века», - написал Петренко, отметив что лишь один из эпизодов указывает на отмывание 100 миллионов долларов «администрациейШора, Быркэ под прикрытием члена Админсовета «Банк де Економий» представителя государства, министра экономики Октавиана Калмыка, при попустительстве Драгуцана и соучастия других членов ОПГ Плахотнюка».

«И это только один эпизод. Всего лишь 100 миллионов $ не учли. Общий объем наложенных штрафов чуть больше 500 тыс. леев (около 25 тыс.$). Хорошо ребята отделались: отмыли 100 миллионов $ (!!!), а заплатили 25 тыс. штрафов», - прокомментировал Григорий Петренко.

В этой связи он отметил, что несмотря на официальную схему по отмыванию денег «под крышей» Нацбанка, «до сих пор все действующие лица этого ОПГ на свободе или, как Шор, под домашним арестом/уютом».

«Плахотнюк продолжает нас всех держать за идиотов!», - резюмировал Петренко по поводу организованной руководством страны схемы, по отмыванию денег за 0,25% от суммы.

Ранее уже сообщалось, что Калмык  фигурирует среди лиц, в отношении которых в начале февраля были применены санкции Нацбанка в связи с вовлеченностью банков в сделки особого риска и предоставлением заведомо ошибочных отчетов Нацбанку. НБМ тогда так и не опубликовал свои решения, согласно которым все бывшие члены совета и исполнительного органа «Банка де Економий» и UNIBANK были оштрафованы на 10 средних зарплат в банковской сфере (100 252 лея).

Октавиан Калмык, который ныне занимает должность вице-премьера, министра экономики в правительстве Павла Филипа, с сентября 2013 года представлял интересы государства в «Банка де Економий». Именно в тот период имело место искусственное банкротство банка и вывод из него миллиардов леев в результате крупнейшей аферы в истории Молдовы.

Октавиан Калмык представляет в правительстве Демпартию, возглавляемую олигархом Владимиром Плахотнюком.

Генпрокуратура пока ничего не сообщала о привлечении к ответственности лиц, замешанных в отмывании 100 миллионов долларов через "Газпромбанк". 



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