МЕНЮ
Twitter
﻿ 45
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

30.03.2017  

Ткачук о заявлениях Санду: Девушка запуталась

30.03.2017  

Подчиненный Плахотнюку Нацбанк покрывает сверх прибыльные операции по отмыванию сотен миллионов долларов

29.03.2017  

Власти утаили резкий рост детской смертности от туберкулеза

29.03.2017  

Великобритания подала официальную заявку на выход из ЕС

29.03.2017  

Додон объявил о проведении ничего не решающего референдума (TOP)

28.03.2017  

В Кишиневе отметили 60-летие Римского договора
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Ткачук о заявлениях Санду: Девушка запуталась

Опубликовано : 30 март 2017 г. 20:11 | Просмотров: 1616 | Категория: Люди

Бывший депутат и советник президента, доктор истории Марк Ткачук считает, что описывая ситуацию в Молдове на съезде Европейской народной партии, лидер партии PAS Майя Санду «запуталась».

Ткачук отмечает, что в заявлениях Санду напрочь отсутствует логика, что может свидетельствовать о том, что «девушка» совсем запуталась.

В частночти, Ткачук прокомментировал заявление Май Санду, согласно которому «Россия хочет нас держать в узде. Но коррумпированное, называющее себя проевропейским правительство, которое презирают люди - это подарок Кремлю. Молдавские власти создали для себя искусственного политического оппонента, которому помогли стать президентом, чтобы использовать его, как пугало»

Как написал Ткачук в соцсетях, по поводу высказываний Санду есть целый ряд вопросов:

«Первое. При чем тут Кремль? Кремль пока не принял в качестве "подарка" молдавское правительство, "которое презирают люди". Но мы знаем, что подарок этот был все же принят. И мы знаем также, что это был не Кремль. И вовсе не он держит "нас в узде".

Второе. Если т.н. президент всего лишь "пугало" (с чем трудно не согласиться), тогда зачем этим "пугалом" стращает западных партнеров сама Майя Санду? Или без упоминания "проклятой России" невозможно достучаться до сердец и умов наших европейских коллег?

Третье. У Майи Санду был шанс стать реальным, настоящим проевропейским политиком. Для этого было достаточно объявить решение Конституционного суда от 4 марта антиконституционным переворотом и отказаться от участия в фейковых выборах. Но она решила поучаствовать в этом преступлении. И выступила в роли столь же "искусственного политического оппонента", то есть - "прозападного пугала".

Ну и кто же виноват, что на этом конкурсе "страшил" власть посчитала "пророссийское пугало" самым достойным и самым страшным? Считаю, что девушка запуталась», – резюмировал Марк Ткачук.



Похожие новости
ЛЮДИ
Ткачук о заявлениях Санду: Девушка запуталась

Ткачук о заявлениях Санду: Девушка запуталась ...

Просмотров: 1620
В Кишиневе отметили 60-летие Римского договора

В Кишиневе отметили 60-летие Римского договора ...

Просмотров: 1286
Участники Марша Победы предложили не делить 9 Мая по партийной принадлежности

Участники Марша Победы предложили не делить 9 Мая по партийной принадлежности ...

Просмотров: 1007
Примары от всех партий потребовали незамедлительного освобождения мэра города Бессарабка

Примары от всех партий потребовали незамедлительного освобождения мэра города Бессарабка ...

Просмотров: 2985
Кишиневские участники Марша Победы объединятся под одним флагом

Кишиневские участники Марша Победы объединятся под одним флагом ...

Просмотров: 2263
Партия Ренато Усатого провела свой пятый съезд

Партия Ренато Усатого провела свой пятый съезд ...

Просмотров: 3095


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1546
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6699
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 13184
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 28216
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола

Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола

Просмотров: 80711
Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»

Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»

Просмотров: 73001
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Просмотров: 62866
ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)

ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)

Просмотров: 25187
Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона

Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона

Просмотров: 20608
Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Просмотров: 20035
Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)

Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)

Просмотров: 19499
В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком

В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком

Просмотров: 18880
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6177
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7423
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6687
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6638
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8580
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Власти утаили резкий рост детской смертности от туберкулеза

Власти утаили резкий рост детской смертности от туберкулеза

28.03.2017  Додон заподозрил Путина в лукавстве ? (ВИДЕО)
28.03.2017  Полиция Плахотнюка координировала нападки на лидеров партии Ренато Усатого
ЛЮДИ
Ткачук о заявлениях Санду: Девушка запуталась

Ткачук о заявлениях Санду: Девушка запуталась

28.03.2017  В Кишиневе отметили 60-летие Римского договора
28.03.2017  Участники Марша Победы предложили не делить 9 Мая по партийной принадлежности
26.03.2017  Примары от всех партий потребовали незамедлительного освобождения мэра города Бессарабка
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Подчиненный Плахотнюку Нацбанк покрывает сверх прибыльные операции по отмыванию сотен миллионов долларов

Подчиненный Плахотнюку Нацбанк покрывает сверх прибыльные операции по отмыванию сотен миллионов долларов

25.03.2017  Молдавские власти даже не обращались к России за содействием в расследовании схемы по отмыванию денег
20.03.2017  В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком
11.03.2017  Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2017 (100)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank