Ткачук о заявлениях Санду: Девушка запуталась ...

Бывший депутат и советник президента, доктор истории Марк Ткачук считает, что описывая ситуацию в Молдове на съезде Европейской народной партии, лидер партии PAS Майя Санду «запуталась».

Ткачук отмечает, что в заявлениях Санду напрочь отсутствует логика, что может свидетельствовать о том, что «девушка» совсем запуталась.

В частночти, Ткачук прокомментировал заявление Май Санду, согласно которому «Россия хочет нас держать в узде. Но коррумпированное, называющее себя проевропейским правительство, которое презирают люди - это подарок Кремлю. Молдавские власти создали для себя искусственного политического оппонента, которому помогли стать президентом, чтобы использовать его, как пугало»

Как написал Ткачук в соцсетях, по поводу высказываний Санду есть целый ряд вопросов:

«Первое. При чем тут Кремль? Кремль пока не принял в качестве "подарка" молдавское правительство, "которое презирают люди". Но мы знаем, что подарок этот был все же принят. И мы знаем также, что это был не Кремль. И вовсе не он держит "нас в узде".

Второе. Если т.н. президент всего лишь "пугало" (с чем трудно не согласиться), тогда зачем этим "пугалом" стращает западных партнеров сама Майя Санду? Или без упоминания "проклятой России" невозможно достучаться до сердец и умов наших европейских коллег?

Третье. У Майи Санду был шанс стать реальным, настоящим проевропейским политиком. Для этого было достаточно объявить решение Конституционного суда от 4 марта антиконституционным переворотом и отказаться от участия в фейковых выборах. Но она решила поучаствовать в этом преступлении. И выступила в роли столь же "искусственного политического оппонента", то есть - "прозападного пугала".

Ну и кто же виноват, что на этом конкурсе "страшил" власть посчитала "пророссийское пугало" самым достойным и самым страшным? Считаю, что девушка запуталась», – резюмировал Марк Ткачук.