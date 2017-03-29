МЕНЮ
Twitter
﻿ 42
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:22  

Проект Плахотнюка по изменению избирательной реформы выводит партии на протесты

30.03.2017  

Ткачук о заявлениях Санду: Девушка запуталась

30.03.2017  

Подчиненный Плахотнюку Нацбанк покрывает сверх прибыльные операции по отмыванию сотен миллионов долларов

29.03.2017  

Власти утаили резкий рост детской смертности от туберкулеза

29.03.2017  

Великобритания подала официальную заявку на выход из ЕС

29.03.2017  

Додон объявил о проведении ничего не решающего референдума (TOP)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Проект Плахотнюка по изменению избирательной реформы выводит партии на протесты

Опубликовано : 31 март 2017 г. 12:22 | Просмотров: 255 | Категория: Власть

Акцию протеста против инициативы олигарха Владимира Плахотнюка по изменению избирательной системы провели представители «Нашей партии».

На протест у парламента, где Демпартия организовала «слушания» по своей инициативе, собрались более 100 человек, во главе с вице-председателями партии Дмитрием Чубашенко и Ильяном Кашу.

Как заявили протестующие, в условиях захваченного олигархом Плахотнюком государства любые изменения будут на руку только Плахотнюку.

«Плахотнюк превратил Молдову в концлагерь. Какая разница, какой будет система, есть у депутатов иммунитет или нет, если все равно начальник решает «посылать человека в газовую камеру», - заявил вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко.

«Наша партия» считает, организованный властями так называемый «круглый стол» является не более, чем массовкой, призванной создать видимость публичного обсуждения законопроекта.

«То, что делается внутри парламента - это цирк, фарс - намерение режима легитимизировать преступный план Плахотнюка изменить избирательную систему. Те, кто сейчас там находятся, не представляют гражданское общество», - заявил вице-председатель «Нашей партии» Ильан Кашу.

Ранее, лидеры лидеры партии «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și solidaritate — PAS) Майя Санду, партии «Платформа Достоинство и правда» (Partidul politic «Platforma Demnitate și adevăr» — DA) Андрей Нэстасе и Либерально-демократической партии Виорел Чиботару объявили, что предлагаемая Демпартией одномандатная система выборов приведет к сосредоточению власти в руках Плахотнюка.

В свою очередь, Демпартия сообщает о «всенародной поддержке» ее идеи, за которую якобы уже подписались более 530 тысяч избирателей.

Инициатива о переходе с пропорциональной на одномандатную системы выборов в парламент по 101 округу была озвучена владельцем ДПМ, олигархом Владимиром Плахотнюком 6 марта. В то же время, ДПМ продолжает скрывать саму «нарезку» округов и распределения избирателей по округам.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Проект Плахотнюка по изменению избирательной реформы выводит партии на протесты

Проект Плахотнюка по изменению избирательной реформы выводит партии на протесты ...

Просмотров: 250
Власти утаили резкий рост детской смертности от туберкулеза

Власти утаили резкий рост детской смертности от туберкулеза ...

Просмотров: 794
Додон объявил о проведении ничего не решающего референдума

Додон объявил о проведении ничего не решающего референдума ...

Просмотров: 2063
Додон заподозрил Путина в лукавстве ? (ВИДЕО)

Додон заподозрил Путина в лукавстве ? (ВИДЕО) ...

Просмотров: 9410
Полиция Плахотнюка координировала нападки на лидеров партии Ренато Усатого

Полиция Плахотнюка координировала нападки на лидеров партии Ренато Усатого ...

Просмотров: 4083
Власти нарушили Конституцию, продлив репрессии в отношении политзаключенных «группы Петренко»

Власти нарушили Конституцию, продлив репрессии в отношении политзаключенных «группы Петренко» ...

Просмотров: 1290


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1551
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6702
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 13188
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 28224
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола

Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола

Просмотров: 80723
Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»

Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»

Просмотров: 74101
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Просмотров: 62884
ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)

ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)

Просмотров: 25226
Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона

Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона

Просмотров: 20615
Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Просмотров: 20058
Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)

Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)

Просмотров: 19506
В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком

В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком

Просмотров: 18891
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6185
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7431
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6696
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6645
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8586
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Проект Плахотнюка по изменению избирательной реформы выводит партии на протесты

Проект Плахотнюка по изменению избирательной реформы выводит партии на протесты

29.03.2017  Власти утаили резкий рост детской смертности от туберкулеза
28.03.2017  Додон заподозрил Путина в лукавстве ? (ВИДЕО)
ЛЮДИ
Ткачук о заявлениях Санду: Девушка запуталась

Ткачук о заявлениях Санду: Девушка запуталась

28.03.2017  В Кишиневе отметили 60-летие Римского договора
28.03.2017  Участники Марша Победы предложили не делить 9 Мая по партийной принадлежности
26.03.2017  Примары от всех партий потребовали незамедлительного освобождения мэра города Бессарабка
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Подчиненный Плахотнюку Нацбанк покрывает сверх прибыльные операции по отмыванию сотен миллионов долларов

Подчиненный Плахотнюку Нацбанк покрывает сверх прибыльные операции по отмыванию сотен миллионов долларов

25.03.2017  Молдавские власти даже не обращались к России за содействием в расследовании схемы по отмыванию денег
20.03.2017  В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком
11.03.2017  Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2017 (101)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank