Проект Плахотнюка по изменению избирательной реформы выводит партии на протесты ...

На протест у парламента, где Демпартия организовала «слушания» по своей инициативе, собрались более 100 человек, во главе с вице-председателями партии Дмитрием Чубашенко и Ильяном Кашу.

Как заявили протестующие, в условиях захваченного олигархом Плахотнюком государства любые изменения будут на руку только Плахотнюку.

«Плахотнюк превратил Молдову в концлагерь. Какая разница, какой будет система, есть у депутатов иммунитет или нет, если все равно начальник решает «посылать человека в газовую камеру», - заявил вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко.

«Наша партия» считает, организованный властями так называемый «круглый стол» является не более, чем массовкой, призванной создать видимость публичного обсуждения законопроекта.

«То, что делается внутри парламента - это цирк, фарс - намерение режима легитимизировать преступный план Плахотнюка изменить избирательную систему. Те, кто сейчас там находятся, не представляют гражданское общество», - заявил вице-председатель «Нашей партии» Ильан Кашу.

Ранее, лидеры лидеры партии «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și solidaritate — PAS) Майя Санду, партии «Платформа Достоинство и правда» (Partidul politic «Platforma Demnitate și adevăr» — DA) Андрей Нэстасе и Либерально-демократической партии Виорел Чиботару объявили, что предлагаемая Демпартией одномандатная система выборов приведет к сосредоточению власти в руках Плахотнюка.

В свою очередь, Демпартия сообщает о «всенародной поддержке» ее идеи, за которую якобы уже подписались более 530 тысяч избирателей.

Инициатива о переходе с пропорциональной на одномандатную системы выборов в парламент по 101 округу была озвучена владельцем ДПМ, олигархом Владимиром Плахотнюком 6 марта. В то же время, ДПМ продолжает скрывать саму «нарезку» округов и распределения избирателей по округам.