Додон подвергся жесткой критике на прокремлевском ресурсе за соглашательство с Плахотнюком (ВИДЕО) ...

Соглашательская позиция Игоря Додона с олигархом и владельцем ДПМ Владимиром Плахотнюком была подвергнута жесткой критике в ходе телемоста, организованного РИА «Новости», считающемся одним и основных медийных рычагов Администрации президента России.

По мнению директора российского Международного института новейших государств, политолога Алексея Мартынова для Додона очень подходит определение «президент с ограниченными возможностями», но при этом он стал действующим лицом внутриполитического спектакля, срежессированного хозяином страны – единственным олигархом Плахотнюком, при котором Молдова начала жить в режиме полицейско-олигархического строя.

«Режиссером внутриполитической жизни в Молдове остается один человек – фамилия его Плахотнюк, руководитель демократической партии и по совместительству главный и единственный олигарх в Молдове, по сути, хозяин Молдовы сегодня», – подчеркнул Мартынов.

Он добавил, что за прошедшие сто дней своего президентства Додон принял правила игры Плахотнюка, он все больше и больше становится органичной частью полицейско-олигархического режима «и выполняет роль предохранителя между олигархом Плахотнюком и народным гневом».

В ответ на возражения одного из доверенных лиц Додона – Михаила Сидорова, оправдывавшего действия Додона и предостерегающего от резких шагов, которые «могут привести к импичменту, Мартынов заявил, что Додон должен помнить о поддержке со стороны 52% избирателей. «Он должен был выйти, как вождь этих 52 процентов, вывести людей и потребовать от этого негодяя Плахотнюка вернуть всё в нормальное законное русло, чтобы Молдавия жила и развивалась, как цивилизованное европейское государство», - заявил Алексей Мартынов.

Ранее, о скрытой совместной повестке дня между Игорем Додоном, позиционирующим себя, как оппозиционный лидер, и олигархом Владимиром Плахотнюком, неоднократно заявлялось в Молдове. О подобной совместной деятельности Додона и Плахотнюка в официальных российских СМИ говорится впервые.