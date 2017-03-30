ЦИК уличен в фальсификации данных о количестве избирателей ...

По данным Национального бюро статистики, по состоянию на 2014 года в Молдове проживали 2,9 млн. человек, однако по данным ЦИК, представленным в 2016 году во время президентских выборов, количество только совершеннолетнего населения возросло до 3,27 млн. граждан.

Об этом в соцсетях написал журналист Виталие Кэлугэряну.

«Говорил вам, что мы живем как в сказке: НБС посчитало нас и заявляет (спустя 3 года), что в 2014 году нас было всего 2,9 миллиона (вместе с детьми)… В том же 2014 году ЦИК организовала выборы, утверждая, что избирателей аж 2,8 млн. (совершеннолетних)…

В 2016 году ЦИК организовала выборы, утверждая, что избирателей уже 3,27 миллиона (это без несовершеннолетних)…

Интересно, откуда взялась явка 51% в условиях, когда людей просто не существует?», - написал журналист.

Напомним, что Перепись населения и жилья Республики Молдова проходила в мае 2014 года, а результаты должны были быть опубликованы в конце того же года. Для проведения переписи было инвестировано более 85 млн. леев.

Спустя три года, данные, наконец, были представлены.

Согласно НБС, в 2014 г. в Республике Молдова находился 2.804.801 человек, резидент и нерезидент, опрошенный статистами. Так, численность населения резко сократилась по сравнению с 2004 г., когда были зарегистрированы 3 383 332 человека. Ожидаемая статистами общая численность населения - 2.998.235 человек.