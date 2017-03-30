В администрации Додона не ставят под сомнение профессионализм и заслуги Харунжена (ВИДЕО) ...

Представлявший президента Игоря Додона, его советник по юридическим вопросам заявил в суде, что профессиональная репутация нынешнего Генпрокурора Эдуарда Харунжена не вызывает сомнений.

Об этом представитель президента Максим Лебединский заявил на прошедшем в четверг в Высшей судебной палате процессе против назначения Харунжена.

Единственной претензией Додона к Харунжену является «нарушение процедуры его назначения».

Лебединский заявил что, несмотря на нарушения в ходе назначения Харунжена во главе Генеральной прокуратуры, ставленник Плахотнюка обладает репутацией профессионала, способного возглавлять данную структуру.

«Уважаемый суд, в качестве дополнения к ранее указанному хочу отметить, что возможно господин Харунжен имел бы карьеру, возможно он действительно мог бы стать хорошим генеральным прокурором, он профессионал и имеет опыт в своей области и т.д. То к чему мы взываем, во-первых, это нарушение процедуры, что было заявлено в административных документах в соответствии со статьей 26. Во-вторых, люди, которые не сложили своих функций и оставались членами Высшего совета прокуроров не могли участвовать в заседаниях этого органа, так как существовал конфликт интересов», - заявил в своём выступлении Лебединский, цитируемый изданием grenada.md.

Процесс против назначения Эдуарда Харунжена на пост генерального прокурора был инициирован экс-депутатом, председателем партии «Наш дом – Молдова» Григорием Петренко. 8 декабря 2016 Григорий Петренко потребовал от Высшей судебной палаты признать незаконным решение Высшего совета прокуроров, а также приостановить действие указа Николая Тимофти от 7 декабря в качестве обеспечительной меры до окончательного решения суда.

Примечательно, что назначение Харунжена на пост генпрокурора стало возможно после того, как 25 ноября 2016 года, за несколько недель до истечения полномочий президента Тимофти, большинство депутатов, при решающих голосах фракции Партии социалистов, изменили Конституцию, наделив тогдашнего президента Тимофти полномочиями назначения генпрокурора.

30 марта, несмотря на очевидные нарушения при назначении Харунжена, Высшая судебная палата сохранила его в должности, объявив поданное Григорием Петренко заявление «необоснованным».