В США скончался поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко ...

Советский и российский поэт Евгений Александрович Евтушенко скончался в субботу на 85-м году в американском городе Талса, где накануне он был госпитализирован.

Его супруга Мария Новикова рассказала ТАСС, что это было не плановое обследование, а состояние Евтушенко оценивалось как тяжелое. О смерти поэта сообщил в субботу его друг Михаил Моргулис.

Евтушенко просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком, рассказал генеральный продюсер фестиваля в честь поэта Сергей Винников. Фестиваль должен был пройти в Москве к юбилею Евтушенко. По его словам, 29 марта ему позвонила жена поэта Мария, соединила с самим поэтом, и тот попросил передать его просьбу о его захоронении в Переделкино.

Евгений Евтушенко получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.

Первое его стихотворение было опубликовано в «Советском спорте» в 1949 году.

Всемирную известность ему принесло стихотворение «Бабий Яр», написанное в 1961 году по следам поездки с писателем Анатолием Кузнецовым, — оно было переведено на 72 языка мира.

Евгения Евтушенко называли шестидесятником, наряду с Робертом Рождественским, Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой.

В 1991 году Евтушенко с семьёй уехал преподавать в США и там проживал по настоящее время.