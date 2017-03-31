Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову ...

Объявленный контракт на закупку электроэнергии из Украины скрывает еще более темную схему, чем существовавшая до 1 апреля схема поставок электроэнергии через Приднестровье.

После того, как 1 апреля Минэкономики Молдовы сообщило о том, что в Молдову отныне будет поступать «более дешевая» украинская электроэнергия, информация о подозрительных моментах этой схемы стала появляться в Украине.

В частности, ставятся под сомнение не только сама экономическая составляющая объявленной молдавским Минэкономики цены закупки в 50,2 долл. за МВт*ч, но и другие моменты сделки, указывающие на скрытый характер взаимоотношений продавца (украинский олигарх Ринат Ахметов) и покупателя (молдавский олигарх Владимир Плахотнюк).

Основным моментом, вызывающим сомнения в правдивости объявленной цены, является ее серьезное отличие от объявленной в украинских СМИ всего две недели назад цены в 32-32 долл. за МВт*ч, по которой принадлежащая украинскому олигарху Ахметову компания ДТЭК трэйдинг была готова поставлять электроэнергию вМолдову. Эта цена была даже ниже предоставляемой на внутреннем украинском рынке оптовой цены. Как сообщалось, украинское Министерство энергетики специально под экспорт в Молдову предложило расчет по удешевлению Оптовой рыночной цены (ОРЦ) и ввело новый термин: «ОРЦ с учетом объема дотаций для компенсации потерь от осуществления поставки электрической энергии по регулируемому тарифу на экспорт».

С учетом НДС, цена поставок в Молдову не должна была превышать 40,8 долл. за 1 МВт*ч.

Более того, в том же материале указывалось, что несмотря на столь низкую цену, «против контракта с ДТЭК категорически выступает молдавский олигарх Владимир Плахотнюк – самый богатый человек в стране и один из самых влиятельных политиков».

Согласно другим источникам, 20 марта состоялось заседание Совета Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), на котором было принято решение о специальной льготной цены электроэнергии «для нужд экспорта».

Украинский эксперт в области энергетики Андрий Геру даже предоставил текст утвержденного на этом заседании документа, согласно которому устанавливалась специальная льготная цена около 1,1 грн. (40,7 долл. за МВт*ч), что примерно на 22% ниже, чем на оптовом рынке для украинских покупателей (1,34 грн).

Кроме того, как указывает эксперт, для экспортеров был определен возврат 20% НДС. Итого, в результате возврата НДС, цена поставок украинской электроэнергии в Молдову входила в «коридор» 32-34 долл. за МВт*ч.

Из предоставленного документа видно, что за льготную цену для нужд экспорта на заседании Совета ОРЭ Украины проголосовали 4 представителя ДТЭК (принадлежащий Ринату Ахметову партнер молдавского покупателя), представитель «Энергоатома», а также представитель Хмельницкоблэнерго (госсобственность).

Как видим, планируемая еще десять дней до подписания контракта цена поставок в Молдову резко отличается от официально озвученной цены в 50,2 долл., по которой Молдова покупает электроэнергию всё у той же компании "ДТЭК Трейдинг" Рината Ахметова, у которой Плахотнюк отказывался покупать электроэнергию по 32-34 долл. за МВт*ч.

Очевидно, что новая схема закупки электроэнергии не имеет ничего общего с заявленным контролируемым Плахотнюком Минэкономики «соблюдением Инструкции об ежегодной закупке электроэнергии, скоординированной с Секретариатом Энергетического сообщества».

Молдову ждет очередное повышение тарифа на электроэнергию, хотя бы потому, что до 1 апреля она закупалась по 48,99 долл. за МВт*ч, а ясность может быть внесена лишь после ответа на целый ряд уже появившихся вопросов. Вот, лишь некоторые из них:

Каким образом Молдавская ГРЭС предложила поставлять электроэнергию (напрямую, без посредника в лице «Энергокапитал») по 54,4 долл. за МВт*ч, если при участии посредника цена составляла 48,995 долл.? Почему молдавская сторона не согласилась на специальную льготную цену электроэнергии «для нужд экспорта» в размере 32-34 долл. за МВт*ч? Если будет возмещаться НДС в размере 20% с тарифа 50,2 долл. за МВт*ч (это 10,4 долл. за каждый МВт*ч), как это отразится на тарифе для конечного потребителя? Как отразится объявленный украинскими властями кризис в энергетической сфере на возможность выделения Молдове законтрактированного на год объема поставок? Для чего 30 марта, за день до вскрытия конвертов с офертами по поставкам электроэнергии, Владимир Плахотнюк направлял в Тирасполь известного организатора транснациональных банковских и энергетических схем в его окружении – Сергея Яралова? Связан ли арест ответственного за проведения тендера на поставку электроэнергии зам.министра экономики Валерия Трибоя с необходимостью изъятия при обысках и сокрытия конвертов с ценовыми предложениями поставщиков, вскрытых менее чем за час до обысков и ареста?

Для справки: В течение последнего года Молдова закупала электроэнергию с Молдавской ГРЭС по цене $48,995 за 1 мВт*ч.

Украина прекратила поставки электроэнергии в Молдову в конце 2014 года, а весной 2016-го попыталась вернуться на молдавский рынок, однако молдавские власти тогда заключили контракт с Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской «Интер РАО ЕЭС». Молдова самостоятельно производит около 25% потребляемой электроэнергии, а недостающие объемы докупает за рубежом.