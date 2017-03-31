В Москве задержаны десятки протестующих
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В МВД России уточнили число задержанных участников несанкционированных акций, прошедших в воскресенье, 2 апреля, в различных городах страны.
Как сообщается на сайте ведомства, в Москве в ходе несогласованного мероприятия в районе Триумфальной площади задержан 31 человек. Все они были доставлены в подразделения полиции, в отношении них составили административные протоколы по факту нарушения общественного порядка.
Кроме того, один из участников несогласованного мероприятия был задержан в Санкт-Петербурге.
Сообщается также, что акции при участии 20 человек прошли в Рязани и Иваново, 13 вышли на улицы в Якутске, 40 — в Барнауле. Среди наиболее многочисленных — Новосибирск (400 человек), Самара — 650 участников, Астрахань (250). В этих населенных пунктах нарушений порядка не было, никого не задерживали.
Ранее в московском управлении МВД сообщали, что на Тверской улице в районе Триумфальной площади задержаны 29 человек. Кроме того, поступали сведения о задержаниях возле Манежной площади.
1 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призыва устроить 2 апреля массовые беспорядки. По версии СК, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.
Источник: Lenta.ru
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