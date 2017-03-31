МЕНЮ
Twitter
﻿ 30
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

02.04.2017  

В Москве задержаны десятки протестующих

02.04.2017  

Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову

01.04.2017  

В США скончался поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко

31.03.2017  

В администрации Додона не ставят под сомнение профессионализм и заслуги Харунжена (ВИДЕО)

31.03.2017  

ЦИК уличен в фальсификации данных о количестве избирателей

31.03.2017  

Додон подвергся жесткой критике на прокремлевском ресурсе за соглашательство с Плахотнюком (ВИДЕО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

В Москве задержаны десятки протестующих

Опубликовано : 02 апрель 2017 г. 22:21 | Просмотров: 365 | Категория: Мир

В МВД России уточнили число задержанных участников несанкционированных акций, прошедших в воскресенье, 2 апреля, в различных городах страны.

Как сообщается на сайте ведомства, в Москве в ходе несогласованного мероприятия в районе Триумфальной площади задержан 31 человек. Все они были доставлены в подразделения полиции, в отношении них составили административные протоколы по факту нарушения общественного порядка.

Кроме того, один из участников несогласованного мероприятия был задержан в Санкт-Петербурге.

Сообщается также, что акции при участии 20 человек прошли в Рязани и Иваново, 13 вышли на улицы в Якутске, 40 — в Барнауле. Среди наиболее многочисленных — Новосибирск (400 человек), Самара — 650 участников, Астрахань (250). В этих населенных пунктах нарушений порядка не было, никого не задерживали.

Ранее в московском управлении МВД сообщали, что на Тверской улице в районе Триумфальной площади задержаны 29 человек. Кроме того, поступали сведения о задержаниях возле Манежной площади.

1 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту призыва устроить 2 апреля массовые беспорядки. По версии СК, 29 марта в интернете неустановленное лицо под псевдонимом размещало текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка.

Источник: Lenta.ru

Похожие новости
МИР
В Москве задержаны десятки протестующих

В Москве задержаны десятки протестующих ...

Просмотров: 367
Великобритания подала официальную заявку на выход из ЕС

Великобритания подала официальную заявку на выход из ЕС ...

Просмотров: 864
Штраф Навального дополнили арестом

Штраф Навального дополнили арестом ...

Просмотров: 686
Навальный оштрафован за организацию акции против коррупции

Навальный оштрафован за организацию акции против коррупции ...

Просмотров: 843
В Санкт-Петербурге тысячи протестующих заняли Дворцовую площадь (ВИДЕО + ФОТО)

В Санкт-Петербурге тысячи протестующих заняли Дворцовую площадь (ВИДЕО + ФОТО) ...

Просмотров: 3182
В Москве прошли массовые аресты участников митинга против коррупции (ВИДЕО)

В Москве прошли массовые аресты участников митинга против коррупции (ВИДЕО) ...

Просмотров: 2070


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1582
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6722
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 13227
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 28268
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола

Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола

Просмотров: 80848
Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»

Додон назначил на пожизненную функцию судью по делу политзаключённых «группы Петренко»

Просмотров: 74776
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Просмотров: 62971
ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)

ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)

Просмотров: 25286
Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона

Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона

Просмотров: 20674
Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Партия Додона присоединилась к усилиям Плахотнюка по разрушению партии Ренато Усатого (ВИДЕО)

Просмотров: 20156
Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)

Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО)

Просмотров: 19603
В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком

В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком

Просмотров: 18985
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 6242
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7471
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6739
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6673
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8616
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову

Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову

31.03.2017  В администрации Додона не ставят под сомнение профессионализм и заслуги Харунжена (ВИДЕО)
31.03.2017  ЦИК уличен в фальсификации данных о количестве избирателей
31.03.2017  Додон подвергся жесткой критике на прокремлевском ресурсе за соглашательство с Плахотнюком (ВИДЕО)
ЛЮДИ
В США скончался поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко

В США скончался поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко

30.03.2017  Ткачук о заявлениях Санду: Девушка запуталась
28.03.2017  В Кишиневе отметили 60-летие Римского договора
28.03.2017  Участники Марша Победы предложили не делить 9 Мая по партийной принадлежности
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову

Плахотнюк запретил поставки более дешевой украинской электроэнергии в Молдову

30.03.2017  Подчиненный Плахотнюку Нацбанк покрывает сверх прибыльные операции по отмыванию сотен миллионов долларов
25.03.2017  Молдавские власти даже не обращались к России за содействием в расследовании схемы по отмыванию денег
20.03.2017  В Кишиневе считают, что российской юстиции пора заняться гражданином России Владимиром Плахотнюком



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Апрель 2017 (3)
Март 2017 (104)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank