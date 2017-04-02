Платформа DA призвала все оппозиционные партии объединить усилия против намерений Плахотнюка изменить избирательную систему

Лидер Платформы DA Андрей Нэстасе распространил Заявление, в котором призывает объединить усилия и «не позволить Плахотнюку и Додону изменить по их нраву избирательную систему».

Нэстасе считает, что в противном случае все станут сообщниками в процессе установления жесткой диктатуры.

В своем Заявлении лидер Платформы DA объявил, что Плахотнюку удалось убедить западные канцелярии в необходимости своей поддержки «во имя спасения от Путина».

«Наступило время и для представителей Запада понять, что они ошиблись, наивно поверив преступнику, когда признали ночную инаугурацию антинародного правительства, поверив в обещания политико-уголовного сутенера, потому как таким образом загублена целая страна, подорвано будущее целого народа», - заявил Нэстасе.

Лидер Платформы DA отмечает, что «продолжение партнерства с Плахотнюком и его преступным режимом означает усугубление состояния захваченности государства и унижения, которому подвергается население Республики Молдова».

«Те, кто нуждается в таком преступнике, как Плахотнюк, пусть заберут его к себе, в свой бизнес, в свою политику, в свою жизнь. Пусть обеспечат себе такую стабильность, созданную сегодня нашим медикам и педагогам, пенсионерам и студентам, детям и их родителям, выгнанных на Восток или на Запад в поисках достойной жизни», - говорится в Заявлении.

В этой связи, лидер Платформы DA обратился ко всем оппозиционным партиям, гражданскому обществу и населению. «Не позволим Плахотнюку и Додону изменить по собственному нраву избирательную систему, потому как иначе станем пособниками в установлении жесткой диктатуры».

«Настало время обратить внимание и иностранцев, потребовать от них уважительного отношения к нам, как к людям и народу. Мы – люди и хотим к нам жить как люди, дома, вместе с нашими семьями, на свободе, в демократии, на основе всеобщих и истинных европейских ценностей, а не руководимых зависимого от геополитических интересов и международной юстиции мафиози за свои преступления, за отмывание денег, за кражу миллиарда, за контрабанду через Приднестровье и др.», - отметил Андрей Нэстасе.

Ранее, в начале марта с призывом ко всем оппозиционным партиям выработать общую стратегию по противодействию намерениям олигарха Владимира Плахотнюка по изменению избирательной системы обратился лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

Тогда, лидер «Нашей партии» подчеркнул, что все реальные оппозиционные партии должны объединиться и создать единый фронт, который сделает всё возможное, дабы защитить демократию в Молдове, «не допустить то, что предлагает сделать Плахотнюк, применяя бандитские методы».