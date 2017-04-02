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Платон раскрыл схему участия Плахотнюка и Канду в рейдерской атаке на КБ ”Victoriabank” (DOC)

Опубликовано : 03 апрель 2017 г. 15:19 | Просмотров: 2393 | Категория: Криминал

Находящийся в заключении в Кишиневском СИЗО №13 по обвинению в финансовых преступлениях бизнесмен Вячеслав Платон раскрыл схему рейдерской атаки на Victoriabank, организованной олигархом Владимиром Плахотнюком.

Так, по словам Платона, «в декабре 2011 года группа инвесторов, чьи интересы я представлял в Молдове, приобрела у Плахотнюка акции Victoriabank – 38,2%, акции ВЕМ – приблизительно 28%, акции Asito – приблизительно 50,2%, акции Victoria Asigurari – приблизительно 85% и компанию "Альфа Инжиниринг", контролирующую гостиницу National. Общая сумма сделки составила 80 млн. долларов».

«Большая часть акций досталась Плахотнюку в результате рейдерских атак на Цоп в 2011 году, то есть была им украдена. Но на момент сделки Плахотнюк уверил инвесторов, что с Цопами он все урегулировал, что с денег, которые он получит за продажу акций, Цопам будут выплачены щедрые отступные. Кажется, даже показывал подписанное якобы Цопами мировое соглашение, что, как выяснилось впоследствии, оказалось фикцией», - написал Платон.

По словам бизнесмена, «для оплаты данной сделки инвесторы взяли кредиты в Викториабанке. Кредиты можно было взять только на молдавские компании. А так как у инвесторов не было молдавских компаний, Плахотнюк любезно предоставил им свои компании. Но залоги инвесторы дали свои и своих партнеров. В декабре 2011 года Victoriabank за 6 дней четырем компаниям выдал 40 млн. долларов, которые на один день были выпущены за границу и оттуда вернулись обратно в Victoriabank на счет эскроу. Счет эскроу – это открываемый банком счет для сделки, где стороны друг другу не доверяют и кладут деньги в банк, как в ячейку, и банк перечисляет деньги продавцу только после того, как он выполняет обязательством перед покупателем».

«Данный договор со стороны Плахотнюка подписал Канду, со стороны Victoriabank – зам. председателя Вангели и со стороны инвесторов – один из инвесторов. После накопления на счёте эскроу 75 млн. долларов (5 млн. долларов было уплачено ранее в виде аванса) и переоформления акций и компаний с Плахотнюка на инвесторов, 75 млн. долларов было перечислено с Victoriabank на компанию OTIV Prime, где официальным, стопроцентным учредителем является Плахотнюк. Все документы по данной сделке представляем», - добавил он.

В итоге, написал Платон, документы подтверждают, что конечным выгодоприобретателем кредитов в Victoriabank был Плахотнюк, ибо деньги получил он.

Кроме того, «Плахотнюк являлся организатором хищения акций у Цоп и дальнейшей их перепродажи. По словам бизнесмена, именно олигарх «руководит действиями прокуратуры с целью сокрытия следов этих своих преступлений».

«Отдельно следует отметить, что прокурор отказался расследовать путь движения этих денег, а тем более приобщать к материалам дела контракты с подписью Канду. Они вообще не хотят разбираться в делах, где хоть как-то проскальзывает фамилия Плахотнюк. Также достаточно странно выглядит «амнезия» г-жи Политовой - бывшего председателя Victoriabank, которая на все вопросы следствия говорит, что ничего не помнит: ни счет эскроу, ни кто приходил, ни как у неё два раза сменился главный акционер. Ничего! Она помнит только то, что кредиты у нее брал Платон. Вот это Политова помнит чётко, а все остальное вдруг забыла», - заключил он.

Источник: moldnews.md

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