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В метро Санкт-Петербурга произошли взрывы. Есть погибшие (ВИДЕО + ФОТО)

Опубликовано : 03 апрель 2017 г. 15:50 | Просмотров: 2718 | Категория: Мир

Взрывы вагонах метро произошли на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Как сообщает ТАСС, не менее 10 человек погибли при двух взрывах в метрополитене Санкт-Петербурга. По данным РИА Новости, среди пострадавших есть дети. Около 30 человек получили ранения.

Сотрудники правоохранительных органов сделали предварительные выводы касательно взрыва в метро Санкт-Петербурга. 

По мнению специалистов, подрыв взрывного устройства не был совершен террористом-смертником. 

В социальных сетях появилась информация о новых взрывах - на станциях «Купчино» и «Девяткино». Пока никаких подтверждений нет.

Российские СМИ сообщают, что ситуацию со взрывами в метро президент России Владимир Путин обсудил с директором ФСБ Александром Бортниковым.


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