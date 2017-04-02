В метро Санкт-Петербурга произошли взрывы. Есть погибшие (ВИДЕО + ФОТО) ...

Взрывы вагонах метро произошли на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Как сообщает ТАСС, не менее 10 человек погибли при двух взрывах в метрополитене Санкт-Петербурга. По данным РИА Новости, среди пострадавших есть дети. Около 30 человек получили ранения.

Сотрудники правоохранительных органов сделали предварительные выводы касательно взрыва в метро Санкт-Петербурга.

По мнению специалистов, подрыв взрывного устройства не был совершен террористом-смертником.

В социальных сетях появилась информация о новых взрывах - на станциях «Купчино» и «Девяткино». Пока никаких подтверждений нет.

Российские СМИ сообщают, что ситуацию со взрывами в метро президент России Владимир Путин обсудил с директором ФСБ Александром Бортниковым.