Ветераны войны возмущены действиями партии Додона по монополизации маршрута «Марша Победы» ...

Действия Партии социалистов, забронировавшей за собой на 9 мая все маршруты, ведущие из центра Кишинева к Мемориалу «Вечность», возмутили ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщает moldnews.md, на проведенной в понедельник пресс-конференции, лидеры «Организации ветеранов Республики Молдова» напомнили Партии социалистов, что День Победы – это, прежде всего, праздник ветеранов, а никак не партий.

Председатель Общественного объединения «Организации ветеранов Республики Молдова» Алла Мироник напомнила, что на минувшей неделе состоялась конференция, организатором которой была организация «За Родину». Участники конференции договорились, что праздник должен проходить под знаменем Победы, а не «под партийными знаменами, как об этом заявляют отдельные руководители.

«На конференцию были приглашены и социалисты, которые, к сожалению, не явились на эту конференцию. Безусловно, у них есть свое видение, своя программа», - добавила Мироник.

В этой связи, она расценила недавнее заявление советника президента Ивана Чебана, о том, что у Партии социалистов есть собственная программа на 9 Мая, как свидетельство «желания социалистов не обращать внимание на решение руководителей всех общественных организаций, считающих 9 Мая Днем Победы, Днем единения».

По словам Мироник, социалисты уже зарезервировали за собой все маршруты, ведущие из центар Кишинева к Мемориалу «Вечность». «Мы задаемся вопросом, а как же Общественное объединение «Организация ветеранов Республики Молдова», которое ежегодно собирается у Арки Победы?», - задалась в этой связи вопросом председатель ветеранской организации.

«Этот праздник, прежде всего, ветеранов, и очень важно будет, если руководители партий будут не возглавлять Марш Победы, а будут находиться среди участников Марша», - добавила она.

27 марта состоялась заседание Общественного совета «За Родину». В нём приняли участие представители общественных, этнокультурных, ветеранских, молодёжных организаций и различных оппозиционных партий, ветераны ВОВ, деятели науки и культуры, а также представители экспертного сообщества и масс-медиа. Партия социалистов, с которой отождествляет себя президент Додон, проигнорировала мероприятие.