В России считают, что действия Додона направлены на усугубление раскола молдавского общества (ВИДЕО) ...

Об этом заявил директор Международного фонда содействия развитию культуры, науки и образования "Гуманизм, прогресс и правопорядок" Юрий Нагерняк в ходе телемоста, организованного РИА «Новости», считающемся одним и основных медийных рычагов Администрации президента России.

Нагерняк отметил, что в условиях реально расколотого молдавского общества, задачей президента могло быть объединение и консолидация нации. «То, что делает на сегодняшний день Игорь Николаевич (Додон – Ред.) в значительной степени ведет к усугублению этого раскола», - подчеркнул эксперт.

По мнению одного из ведущих экспертов так называемого «кремлевского пулла», Додону следовало бы отказаться от попытки занять главенствующее место на левом, пророссийском, фланге. «Игорь Николаевич должен помнить, что он пришел к власти, прежде всего, благодаря поддержке всех тех сил, которые сориентированы на Россию. В то же время, за 100 дней он ничего практически не сделал для того, чтобы поддержать другие партии этого же направления», - заметил Нагерняк.

В этой связи российский эксперт завил, что «есть ощущение, что он находит выгоду в тех гонениях, которые имеют место на «Нашу партию», в тех проблемах, которые возникли у Ренато Усатого», - подчеркнул Нагерняк, уточнив, что Додон «ничего не сделал для того, чтобы прекратить политические репрессии, чтобы добиться освобождения тех политзаключенных, представляющих это же политическое направление».

Ранее уже сообщалось, что Игорь Додон стал президентом, благодаря поддержке решающих голосов возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии». В то же время, после его вхождения в должность было отмечено резкое охлаждение в отношениях между этими политиками. Более того, в условиях роста политических репрессий в отношении активистов и местных избранников от «Нашей партии», президент Додон занял выжидающую позицию. В частности, комментируя беспрецедентный шаг властей по аресту мэра города Бессарабка В.Чимпоеш, Додон заявил, что он «будет наблюдать за ходом уголовного дела».

Кроме того, за последний месяц Игорь Додон приступил к «пакетному назначению» судей, утверждая одним указом десятки судей, среди которых судьи, выносившие заказные политические решения в отношении политзаключенных от «Нашей партии» и «группы Петренко».